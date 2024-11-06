Женщина в Нижнем Тагиле задержана по подозрению в обороте наркотиков

Posted 6 ноября, 08:47
Published 6 ноября, 08:47
Modified 6 ноября, 08:49
Updated 6 ноября, 08:49
Тагильчанка употребляла алкоголь вместе с друзьями. Во время вечеринки она заказала вещества через мессенджер и отправилась на такси к месту закладки, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
На обратном пути машину остановили правоохранители. Горожанка хотела скрыть несколько свертков под ковриком на заднем сиденье, однако их нашли.
Оказалось, что у задержанной была судимость за оборот запрещенных веществ, а также она употребляет их уже 10 лет и наблюдается в наркологической клинике. В отношении нее возбуждено дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в Каменске-Уральском состоится суд над местными жительницами, которые занимались оборотом наркотиков.