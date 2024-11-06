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Posted 6 ноября, 08:47

Published 6 ноября, 08:47

Modified 6 ноября, 08:49

Updated 6 ноября, 08:49

Женщина в Нижнем Тагиле задержана по подозрению в обороте наркотиков

Женщина в Нижнем Тагиле задержана по подозрению в обороте наркотиков

6 ноября 2024, 08:47
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле задержали 45-летнюю женщину. Ее подозревают в распространении наркотиков.

Тагильчанка употребляла алкоголь вместе с друзьями. Во время вечеринки она заказала вещества через мессенджер и отправилась на такси к месту закладки, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

На обратном пути машину остановили правоохранители. Горожанка хотела скрыть несколько свертков под ковриком на заднем сиденье, однако их нашли.

Оказалось, что у задержанной была судимость за оборот запрещенных веществ, а также она употребляет их уже 10 лет и наблюдается в наркологической клинике. В отношении нее возбуждено дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в Каменске-Уральском состоится суд над местными жительницами, которые занимались оборотом наркотиков.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Наркотики#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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