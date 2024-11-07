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Posted 7 ноября, 06:07

Published 7 ноября, 06:07

Modified 7 ноября, 06:24

Updated 7 ноября, 06:24

242 единицы техники ликвидировали последствия снегопада в Свердловской области

242 единицы техники ликвидировали последствия снегопада в Свердловской области

7 ноября 2024, 06:07
Фото: 1MI.
В Свердловской области с помощью спецтехники были убраны последствия снегопада, который выпал 6 ноября 2024 года.

Сообщается, что за прошедшие сутки в регионе выпало около восьми сантиметров снежного покрова. При этом север области снегопад не задел, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Для устранения гололеда использовали более шести тысяч тонн пескосоляной смеси. На дорогах работали комбинированные дорожные машины, машины с отвалом, автогрейдеры и другой специальный транспорт.

Напомним, после выпадения снега в Нижнем Тагиле на дорогах образовался лед, из-за чего передвигаться стало сложно.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Гололед#Снегопад#Дороги#Снегоуборочная техника#Машины#Последствия#Екатеринбург
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