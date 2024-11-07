242 единицы техники ликвидировали последствия снегопада в Свердловской области

Posted 7 ноября, 06:07
Published 7 ноября, 06:07
Modified 7 ноября, 06:24
Updated 7 ноября, 06:24
Сообщается, что за прошедшие сутки в регионе выпало около восьми сантиметров снежного покрова. При этом север области снегопад не задел, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Для устранения гололеда использовали более шести тысяч тонн пескосоляной смеси. На дорогах работали комбинированные дорожные машины, машины с отвалом, автогрейдеры и другой специальный транспорт.
Напомним, после выпадения снега в Нижнем Тагиле на дорогах образовался лед, из-за чего передвигаться стало сложно.