Бармалей, Кит и Джунгли. В Нижнем Тагиле показали, что будет в ледовом городке

В 2024 году оформить площадь планируется по мотивам произведений Корнея Чуковского. Так, в городке появятся скульптуры Айболита на Ките, Дельфины, Пальмы, Бегемот с ружьем и многие другие. Планируется, что городок будет работать с 25 декабря по 25 января.