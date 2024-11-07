Бармалей, Кит и Джунгли. В Нижнем Тагиле показали, что будет в ледовом городке

Posted 7 ноября, 10:38
Published 7 ноября, 10:38
Modified 7 ноября, 10:40
Updated 7 ноября, 10:40
В 2024 году оформить площадь планируется по мотивам произведений Корнея Чуковского. Так, в городке появятся скульптуры Айболита на Ките, Дельфины, Пальмы, Бегемот с ружьем и многие другие. Планируется, что городок будет работать с 25 декабря по 25 января.
На данный момент проводятся поиски подрядчика, который займется созданием скульптур и иного оформления. Согласно документации закупки, на фигурах должны быть размещены QR-коды, чтобы посетители городка могли найти информацию о теме оформления городка.
Кроме светодиодного оформления, на территории площади должна быть и музыка. КРоме всего прочего, на проспекте Строителей будет залит, уже ставший традиционным, каток.
После окончания срока работы городка, подрядчику предстоит произвести демонтаж и уборку мусора.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 ноября.
Напомним, в Екатеринбурге ледовый городок в текущем году планируется посвятить снеговикам.