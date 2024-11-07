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Posted 7 ноября, 10:38

Published 7 ноября, 10:38

Modified 7 ноября, 10:40

Updated 7 ноября, 10:40

Ледовый городок в Нижнем Тагиле обойдется в 16,5 млн рублей

Бармалей, Кит и Джунгли. В Нижнем Тагиле показали, что будет в ледовом городке

7 ноября 2024, 10:38
Фото: 1MI.

Ледовый городок в Нижнем Тагиле обойдется в 16,5 млн рублей

Ледовый городок традиционно появится в Нижнем Тагиле на Театральной площади. На его создание выделено 16,5 млн рублей.

В 2024 году оформить площадь планируется по мотивам произведений Корнея Чуковского. Так, в городке появятся скульптуры Айболита на Ките, Дельфины, Пальмы, Бегемот с ружьем и многие другие. Планируется, что городок будет работать с 25 декабря по 25 января.

На данный момент проводятся поиски подрядчика, который займется созданием скульптур и иного оформления. Согласно документации закупки, на фигурах должны быть размещены QR-коды, чтобы посетители городка могли найти информацию о теме оформления городка.

Фото: аукционная документация

Кроме светодиодного оформления, на территории площади должна быть и музыка. КРоме всего прочего, на проспекте Строителей будет залит, уже ставший традиционным, каток.

После окончания срока работы городка, подрядчику предстоит произвести демонтаж и уборку мусора.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 ноября.

Напомним, в Екатеринбурге ледовый городок в текущем году планируется посвятить снеговикам.

#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Строительство#Ледовый городок#Скульптура#Екатеринбург
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