Чиновник в Екатеринбурге рассказал о дефиците коллег

Posted 7 ноября, 08:55
Published 7 ноября, 08:55
Modified 7 ноября, 08:57
Updated 7 ноября, 08:57
По его словам, это становится проблемой, так как при уходе одного человека на пенсию или в декрет, либо же просто при его увольнении, замену найти сложно.
Это, заявил чиновник в эфире «ОТВ-Екатеринбург», связано с ростом зарплат на производствах. Поэтому чиновники идут в «реальный сектор экономики». Прядеин отметил, что раньше можно было найти несколько кандидатов даже после посещения кафедры вуза. Достаточно было рассказать студентам, что освободилась должность. Теперь же, добавляет чиновник, практически все учащиеся трудоустроены.
Напомним, дефицит кадров наблюдается и у правоохранителей в Нижнем Тагиле. Так, в городской полиции не хватает более 20% сотрудников.