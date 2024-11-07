Чиновник в Екатеринбурге рассказал о дефиците коллег

Это, заявил чиновник в эфире «ОТВ-Екатеринбург», связано с ростом зарплат на производствах. Поэтому чиновники идут в «реальный сектор экономики». Прядеин отметил, что раньше можно было найти несколько кандидатов даже после посещения кафедры вуза. Достаточно было рассказать студентам, что освободилась должность. Теперь же, добавляет чиновник, практически все учащиеся трудоустроены.