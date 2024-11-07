tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 08:55

Published 7 ноября, 08:55

Modified 7 ноября, 08:57

Updated 7 ноября, 08:57

Чиновник в Екатеринбурге рассказал о дефиците коллег

Чиновник в Екатеринбурге рассказал о дефиците коллег

7 ноября 2024, 08:55
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге становится труднее отыскать кандидатов на должность чиновника, сообщил директор департамента экономики мэрии Алексей Прядеин.

По его словам, это становится проблемой, так как при уходе одного человека на пенсию или в декрет, либо же просто при его увольнении, замену найти сложно.

Это, заявил чиновник в эфире «ОТВ-Екатеринбург», связано с ростом зарплат на производствах. Поэтому чиновники идут в «реальный сектор экономики». Прядеин отметил, что раньше можно было найти несколько кандидатов даже после посещения кафедры вуза. Достаточно было рассказать студентам, что освободилась должность. Теперь же, добавляет чиновник, практически все учащиеся трудоустроены.

Напомним, дефицит кадров наблюдается и у правоохранителей в Нижнем Тагиле. Так, в городской полиции не хватает более 20% сотрудников.

Свердловские работодатели пожаловались на нехватку поваров
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Политика#Общество#Свердловская область#Вакансия#Чиновник#Дефицит#Кадры#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика