Дают отравленные сосиски: в одном из СНТ Нижнего Тагила разбушевались догхантеры

Люди говорят, что животные гибнут с 2022 года. Все началось с того, что бездомный пес растерзал домашнюю кошку. Практически сразу же начали массово умирать собаки: за два года жертвами догхантеров стали 11 животных. При этом догхантеры не делают различий между домашними и уличными псами: отраву подкладывают прямо к будкам.