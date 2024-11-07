Дают отравленные сосиски: в одном из СНТ Нижнего Тагила разбушевались догхантеры

Posted 7 ноября, 16:30
Published 7 ноября, 16:30
Modified 7 ноября, 16:32
Updated 7 ноября, 16:32
В тагильском СНТ «Леба» только за последнюю неделю погибли две собаки. Об этой истории рассказывает «КП — Екатеринбург».
Люди говорят, что животные гибнут с 2022 года. Все началось с того, что бездомный пес растерзал домашнюю кошку. Практически сразу же начали массово умирать собаки: за два года жертвами догхантеров стали 11 животных. При этом догхантеры не делают различий между домашними и уличными псами: отраву подкладывают прямо к будкам.
Люди обратились в полицию. В Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» заявили, что начали по данному факту проверку.
В Ревде живодеры проломили череп хаски.