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Posted 7 ноября, 16:30

Published 7 ноября, 16:30

Modified 7 ноября, 16:32

Updated 7 ноября, 16:32

В Тагиле догхантеры кормят собак отравленными сосиками

Дают отравленные сосиски: в одном из СНТ Нижнего Тагила разбушевались догхантеры

7 ноября 2024, 16:30
Фото: 1MI.

В Тагиле догхантеры кормят собак отравленными сосиками

В Нижнем Тагиле догхантеры массово травят собак, подбрасывая им сосиски с отравой. При этом гибнут не только бездомные псы, но и домашние животные.

В тагильском СНТ «Леба» только за последнюю неделю погибли две собаки. Об этой истории рассказывает «КП — Екатеринбург».

Люди говорят, что животные гибнут с 2022 года. Все началось с того, что бездомный пес растерзал домашнюю кошку. Практически сразу же начали массово умирать собаки: за два года жертвами догхантеров стали 11 животных. При этом догхантеры не делают различий между домашними и уличными псами: отраву подкладывают прямо к будкам.

Люди обратились в полицию. В Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» заявили, что начали по данному факту проверку.

В Ревде живодеры проломили череп хаски.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Бродячие собаки#Собаки#Екатеринбург#СНТ
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