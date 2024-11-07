Декабрист будет радовать нежными бутонами круглый год: простые советы по уходу

Posted 7 ноября, 13:35
Published 7 ноября, 13:35
Modified 7 ноября, 13:37
Updated 7 ноября, 13:37
Декабрист предпочитает яркий рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут обжечь растение, поэтому лучше размещать его на восточных или западных окнах. На южных окнах нужно обеспечить ему тенистое местечко.
Оптимальная температура летом составляет 18-25градусов, а зимой, во время периода покоя (сентябрь–ноябрь), желательно поддерживать температуру около 15-18 градусов. Это способствует закладке бутонов и обильному цветению.
В период активного роста и цветения полив должен быть регулярным, но не избыточным.
Поливают шлюмбергеру умеренно, ни в коем случае не заливая ее. Застоя влаги в горшке этот кактус не любит, — дает совет портал «7 дач».
Декабрист просто обожает влажный воздух. Чтобы создать цветку идеальные условия, опрыскивайте его водой время от времени. Также можно установить горшок на поддон с влажной галькой.
Растение предпочитает легкую почву и хорошую вентиляцию.
Посадочный субстрат должен состоять из торфа, смеси для кактусов, небольшого количества молотого сфагнума и молотого керамзита, песка и листового перегноя, — советуют эксперты портала «Идеи вашего дома».
В период активного роста (весной и летом) подкармливайте декабрист раз в две недели удобрениями для кактусов или универсальными удобрениями, но в половинной дозировке. Осенью и зимой подкормку прекращают.
Пересадку проводят весной, раз в два-три года, или по мере необходимости, когда корням становится тесно в горшке. Горшок выбирайте немного больше предыдущего.
Это важное время для декабриста. Обеспечьте покой с сентября по ноябрь, сократив полив и снизив температуру. Когда появятся первые бутоны, растение возвращают в более теплое и светлое место и возобновляют регулярный полив.
Избегайте резких перемещений и поворотов горшка, когда декабрист сформировал бутоны, так как это может привести к их опадению. Регулярно удаляйте завядшие цветы, чтобы стимулировать появление новых.
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