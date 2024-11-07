tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 13:35

Published 7 ноября, 13:35

Modified 7 ноября, 13:37

Updated 7 ноября, 13:37

Декабрист будет радовать нежными бутонами круглый год: простые советы по уходу

Декабрист будет радовать нежными бутонами круглый год: простые советы по уходу

7 ноября 2024, 13:35
Фото: Photo by Hans Leuzinger on Unsplash.
Сюжет
Дом и сад
Декабрист, этот удивительный кактус из рода шлюмбергера, способен украсить любой дом своим необычным цветением. Однако цветок достаточно прихотлив в уходе и требует нежной заботы. Как же ухаживать за ним, чтобы он радовал вас нежными бутонами круглый год?

Освещение и температурный режим

Декабрист предпочитает яркий рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут обжечь растение, поэтому лучше размещать его на восточных или западных окнах. На южных окнах нужно обеспечить ему тенистое местечко.

Оптимальная температура летом составляет 18-25градусов, а зимой, во время периода покоя (сентябрь–ноябрь), желательно поддерживать температуру около 15-18 градусов. Это способствует закладке бутонов и обильному цветению.

Фиалки цветут круглый год и не чахнут: осенью добавляю в грунт всего две ложки
Узнать подробнее

Полив и влажность воздуха

В период активного роста и цветения полив должен быть регулярным, но не избыточным.

Поливают шлюмбергеру умеренно, ни в коем случае не заливая ее. Застоя влаги в горшке этот кактус не любит, — дает совет портал «7 дач».

Декабрист просто обожает влажный воздух. Чтобы создать цветку идеальные условия, опрыскивайте его водой время от времени. Также можно установить горшок на поддон с влажной галькой.

Подкормка и пересадка

Растение предпочитает легкую почву и хорошую вентиляцию.

Посадочный субстрат должен состоять из торфа, смеси для кактусов, небольшого количества молотого сфагнума и молотого керамзита, песка и листового перегноя, — советуют эксперты портала «Идеи вашего дома».

В период активного роста (весной и летом) подкармливайте декабрист раз в две недели удобрениями для кактусов или универсальными удобрениями, но в половинной дозировке. Осенью и зимой подкормку прекращают.

Пересадку проводят весной, раз в два-три года, или по мере необходимости, когда корням становится тесно в горшке. Горшок выбирайте немного больше предыдущего.

Не дайте герани зачахнуть: как подготовить цветок к зиме и сохранить его красоту
Узнать подробнее

Период покоя

Это важное время для декабриста. Обеспечьте покой с сентября по ноябрь, сократив полив и снизив температуру. Когда появятся первые бутоны, растение возвращают в более теплое и светлое место и возобновляют регулярный полив.

Дополнительные советы

Избегайте резких перемещений и поворотов горшка, когда декабрист сформировал бутоны, так как это может привести к их опадению. Регулярно удаляйте завядшие цветы, чтобы стимулировать появление новых.

Ранее эксперты поделились секретами правильного ухода за орхидеями.

Цветы на подоконнике выпустили гигантские листья: внесла одну подкормку и обалдела
Узнать подробнее
Читайте также:
О бане в доме забыла: ставлю на подоконник эти цветы — окна сухие и влажность в нормеБархатцы переживут даже суровые морозы: простые шаги для успешной зимовки цветов5 вещей, которые нужно сделать осенью при возвращении комнатных цветов в помещение
#Дарья Бобровицкая#Россия#Температура#Дом#Цветы#Освещение#Полив#Влажность#Дом и сад#КЦ#Уход за комнатными растениями#Пересадка растений#Декабрист#Шлюмбергера
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика