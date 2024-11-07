Декабрист будет радовать нежными бутонами круглый год: простые советы по уходу

Сюжет Дом и сад

Освещение и температурный режим Полив и влажность воздуха Подкормка и пересадка Период покоя Дополнительные советы

Декабрист, этот удивительный кактус из рода шлюмбергера, способен украсить любой дом своим необычным цветением. Однако цветок достаточно прихотлив в уходе и требует нежной заботы. Как же ухаживать за ним, чтобы он радовал вас нежными бутонами круглый год?