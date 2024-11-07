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Posted 7 ноября, 04:17

Published 7 ноября, 04:17

Modified 7 ноября, 04:40

Updated 7 ноября, 04:40

Депутаты Нижнего Тагила предложат увеличить плату за ЖКХ в городе

Депутаты Нижнего Тагила предложат увеличить плату за ЖКХ в городе

7 ноября 2024, 04:17
Фото: Изображение Midjourney.
Власти Нижнего Тагила обратятся к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с предложением повысить в городе индекс вносимой платы за ЖКХ.

Инициативу об индексации оплаты ЖКХ обсудят на внеочередном заседании гордумы. Мероприятие состоится 7 ноября 2024 года, рассказали в пресс-службе нижнетагильской городской думы.

С докладом к главе региона выступит заммэра по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. В качестве содокладчика будет выступать председатель комиссии гордумы по городскому хозяйству и ЖКХ Денис Корякин.

Напомним, ранее депутаты Нижнего Тагила обращались с данной просьбой к Евгению Куйвашеву в сентябре 2024 года. С июля 2025 года в регионе планируется поднять максимальный индекс до восьми процентов.

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