Депутаты попросят правительство региона увеличить тарифы ЖКХ до 18,1% в Нижнем Тагиле

Posted 7 ноября, 06:14
Published 7 ноября, 06:14
Modified 7 ноября, 06:16
Updated 7 ноября, 06:16
Изначально предлагалось установить предельный индекс на уровне 15,2%. Даже это значение превышало значение индекса по Свердловской области более чем на величину отклонения в нашем регионе. Такое решение было принято на основе прогноза изменения цен, предоставленного Министерством экономического развития. Однако позже, как пояснили в мэрии, минфин и экономразвития приняли новый индекс изменения цен на вторую половину 2025 года: по газу — 21,3%, по электроэнергии — 11,5%.
Заместитель главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Нижнего Тагила Егор Копысов выступил перед депутатами с докладом, в котором сообщил, что прогнозируемый уровень цен не позволит достичь ряда важных целей, в том числе исполнения программы инвестиционных ресурсоснабжающих предприятий и концессионного соглашения с «РегионГазИнвестом».
Ресурсоснабжающим предприятиям не удастся обеспечить свои операционные расходы с учетом прогнозируемого роста цен на газ и электроэнергию. Я обращаюсь к депутатам Нижнетагильской городской думы выйти с предложением к губернатору Свердловской области об увеличении предельного размера вносимой гражданами платы до уровня 18,1%, — сообщил в своем докладе Егор Копысов.
После доклада у депутатов не возникло вопросов. Комиссия приняла решение поддержать данное обращение. Присутствующие на внеочередном заседании думы народные избранники проголосовали единогласно.