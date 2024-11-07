Депутаты попросят правительство региона увеличить тарифы ЖКХ до 18,1% в Нижнем Тагиле

Изначально предлагалось установить предельный индекс на уровне 15,2%. Даже это значение превышало значение индекса по Свердловской области более чем на величину отклонения в нашем регионе. Такое решение было принято на основе прогноза изменения цен, предоставленного Министерством экономического развития. Однако позже, как пояснили в мэрии, минфин и экономразвития приняли новый индекс изменения цен на вторую половину 2025 года: по газу — 21,3%, по электроэнергии — 11,5%.