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Posted 7 ноября, 11:31

Published 7 ноября, 11:31

Modified 7 ноября, 11:33

Updated 7 ноября, 11:33

Дорожному подрядчику в Екатеринбурге грозит банкротство из-за долгов

Дорожному подрядчику в Екатеринбурге грозит банкротство из-за долгов

7 ноября 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney.
Компания «УралДорТехнологии», являющаяся основным дорожным подрядчиком Екатеринбурга и Свердловской области, может стать банкротом.

Организация «Уралтермопласт-строй» собирается подать на вышеуказанную компанию в суд из-за невыплаченного долга, который она должна была выплатить после принятого решения Арбитражного суда. Сведения об этом есть на «Федресурсе».

Размер долга превышает шесть миллионов рублей за материалы, которые поставил «Уралтермопласт-строй».

Напомним, ранее данная дорожная организация была оштрафована администрацией Екатеринбурга за то, что были сорваны сроки по ремонтным работам.

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