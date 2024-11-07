Дорожному подрядчику в Екатеринбурге грозит банкротство из-за долгов

Posted 7 ноября, 11:31
Published 7 ноября, 11:31
Modified 7 ноября, 11:33
Updated 7 ноября, 11:33
Организация «Уралтермопласт-строй» собирается подать на вышеуказанную компанию в суд из-за невыплаченного долга, который она должна была выплатить после принятого решения Арбитражного суда. Сведения об этом есть на «Федресурсе».
Размер долга превышает шесть миллионов рублей за материалы, которые поставил «Уралтермопласт-строй».
Напомним, ранее данная дорожная организация была оштрафована администрацией Екатеринбурга за то, что были сорваны сроки по ремонтным работам.