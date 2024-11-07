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Posted 7 ноября, 05:32

Published 7 ноября, 05:32

Modified 7 ноября, 05:34

Updated 7 ноября, 05:34

Два подростка в Нижнем Тагиле ушли в школу и не вернулись

Два подростка в Нижнем Тагиле ушли в школу и не вернулись

7 ноября 2024, 05:32
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле пропали 13-летние Мария Репрынцева и Максим Сизиков. Обоих школьников разыскивают с 6 ноября 2024 года.

Сообщается, что оба подростка отправились утром на учебу, а после нее домой не пришли, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Мария была одета в верхнюю одежду зеленого цвета, джинсы, обувь и шапку черного цвета, а Максим — в куртку, штаны и шапку темного цвета, а также на нем были светлые ботинки. Детей разыскивают волонтеры.

Напомним, 29 октября 2024 года в поселке в Екатеринбурге исчез 16-летний юноша. Его ищут поисковики и полицейские.

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