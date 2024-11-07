Два подростка в Нижнем Тагиле ушли в школу и не вернулись

Posted 7 ноября, 05:32
Published 7 ноября, 05:32
Modified 7 ноября, 05:34
Updated 7 ноября, 05:34
Сообщается, что оба подростка отправились утром на учебу, а после нее домой не пришли, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».
Мария была одета в верхнюю одежду зеленого цвета, джинсы, обувь и шапку черного цвета, а Максим — в куртку, штаны и шапку темного цвета, а также на нем были светлые ботинки. Детей разыскивают волонтеры.
Напомним, 29 октября 2024 года в поселке в Екатеринбурге исчез 16-летний юноша. Его ищут поисковики и полицейские.