Дыра в 140 мест: в школах Екатеринбурга образовался серьезный дефицит учителей

Posted 7 ноября, 15:12
Published 7 ноября, 15:12
Modified 7 ноября, 15:14
Updated 7 ноября, 15:14
Директора школ постоянно ищут новые кадры — в образовательных учреждениях не хватает порядка 140 человек, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель депобразования города Инна Гумбатова.
По ее словам, пока руководители школ вынуждены перераспределять нагрузку, вводить совмещение и прибегать к другим методам оптимизации. Вакансии постоянно размещаются, однако кадров по-прежнему серьезно не хватает.
Самая серьезная ситуация складывается с педагогами начальной школы, а также предметниками — учителями русского и литературы, математики, английского и т. д.
Ранее на трудности с поисками сотрудников пожаловались в департаменте экономического развития Екатеринбурга.