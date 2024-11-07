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Posted 7 ноября, 15:12

Published 7 ноября, 15:12

Modified 7 ноября, 15:14

Updated 7 ноября, 15:14

В школах Екатеринбурга сложился серьезный дефицит учителей

Дыра в 140 мест: в школах Екатеринбурга образовался серьезный дефицит учителей

7 ноября 2024, 15:12
Фото: 1MI.

В школах Екатеринбурга сложился серьезный дефицит учителей

Власти Екатеринбурга бьют тревогу из-за серьезного дефицита педагогических кадров. Всего школы готовы принять на работу 140 человек.

Директора школ постоянно ищут новые кадры — в образовательных учреждениях не хватает порядка 140 человек, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель депобразования города Инна Гумбатова.

По ее словам, пока руководители школ вынуждены перераспределять нагрузку, вводить совмещение и прибегать к другим методам оптимизации. Вакансии постоянно размещаются, однако кадров по-прежнему серьезно не хватает.

Самая серьезная ситуация складывается с педагогами начальной школы, а также предметниками — учителями русского и литературы, математики, английского и т. д.

Ранее на трудности с поисками сотрудников пожаловались в департаменте экономического развития Екатеринбурга.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Учителя#Образование#Дефицит#Кадры#Екатеринбург#Дефицит кадров
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