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Posted 7 ноября, 19:00

Published 7 ноября, 19:00

Modified 8 ноября, 08:37

Updated 8 ноября, 08:37

Экономист заверил, что рост ВВП в 2025 году при оптимистичном сценарии составит 2%

7 ноября 2024, 19:00
Рост ВВП России в 2025 году при оптимистичном сценарии прогнозируется на уровне около 2%, что ниже ранее ожидаемого 2,6%. Об этом сообщил главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач.

Он отметил, что снижение темпов роста инвестиций в основной капитал связано с повышением ключевой ставки Центробанка и составит примерно 1% вместо ранее прогнозируемых 1,9%.

Это объясняется значительной поддержкой бюджета и продолжением важных проектов.

Кирилл Тремасов, советник председателя ЦБ РФ, согласился с замедлением роста инвестиций, но подчеркнул, что речь о сокращении экономики не идет, пишет ИА RuNews24.ru.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта до 21% годовых, что сделало ее реальный уровень самым высоким в мире. Ожидается, что в декабре может произойти новое увеличение ставки.

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