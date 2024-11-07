Экономист заверил, что рост ВВП в 2025 году при оптимистичном сценарии составит 2%

Рост ВВП России в 2025 году при оптимистичном сценарии прогнозируется на уровне около 2%, что ниже ранее ожидаемого 2,6%. Об этом сообщил главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач.

Он отметил, что снижение темпов роста инвестиций в основной капитал связано с повышением ключевой ставки Центробанка и составит примерно 1% вместо ранее прогнозируемых 1,9%. Это объясняется значительной поддержкой бюджета и продолжением важных проектов. Кирилл Тремасов, советник председателя ЦБ РФ, согласился с замедлением роста инвестиций, но подчеркнул, что речь о сокращении экономики не идет, пишет ИА RuNews24.ru. 25 октября Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта до 21% годовых, что сделало ее реальный уровень самым высоким в мире. Ожидается, что в декабре может произойти новое увеличение ставки.