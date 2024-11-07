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Posted 7 ноября, 15:50

Published 7 ноября, 15:50

Modified 7 ноября, 15:52

Updated 7 ноября, 15:52

Готовим борщевую заправку со свеклой на зиму: борщ сварится гораздо быстрее

Готовим борщевую заправку со свеклой на зиму: борщ сварится гораздо быстрее

7 ноября 2024, 15:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Дом и сад
Эта заправка отлично подойдет для быстрого приготовления борща зимой — достаточно будет добавить картофель, капусту и мясо по вкусу. Надеюсь, вам понравится!

Вот классический рецепт борщевой заправки на зиму — просто пальчики оближешь!

Вот какие ингредиенты вам потребуются (из расчета на 5 литров готовой заправки):

  • свекла — 2 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • репчатый лук— 1 кг;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • болгарский перец — 500 г;
  • капуста — 1 кг (по желанию);
  • чеснок — 2 головки;
  • соль — 2 столовые ложки;
  • сахар — 200 г;
  • 9-процентный уксус — 150 мл;
  • растительное масло — 200 мл;
  • черный молотый перец и лавровый лист — по вкусу;
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Очищенную свеклу и морковь натрите на крупной терке. Лук нарежьте небольшими ровными кубиками. С помидоров снимите кожицу: чтобы процесс шел легче, ошпарьте их кипятком. Измельчите томаты до состояния пюре или также нарежьте кубиками. Очищенный от семян болгарский перец нарежьте полосками. Чеснок почистите и мелко-мелко нарежьте. Другой вариант — раздавите с помощью чесночного пресса.

В большую сковороду влейте половину масла, разогрейте и обжарьте лук до прозрачности. Далее положите морковь и обжаривайте овощи вместе 5-7 минут, регулярно помешивая. Третьей на сковороду отправляется свекла вместе с остатками масла. Подержите на огне все ингредиенты еще 10 минут.

Заправка сократит время приготовления борща в два разаЗаправка сократит время приготовления борща в два раза
Заправка сократит время приготовления борща в два раза. Фото: Изображение Midjourney

Теперь положите помидоры и болгарский перец в к остальным овощам и перемешайте, добавьте соль по вкусу, сахар, а также лаврушку. Влейте уксус и перемешайте.

Смесь нужно довести до кипения, затем уменьшить огонь и тушить под крышкой около примерно 50 минут. Обязательно помешивайте, что содержимое не пригорало — при необходимости добавьте немного воды. Чеснок и черный молотый перец нужно положить примерно за пять минут до готовности и снова перемешать.

Банки простерилизуйте, заложите кипящую борщевую заправку, а затем закройте. Не забудьте перевернуть банки и укутать их. Такая заправка получается удивительно вкусной и отлично подходит для быстрого приготовления борща зимой.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Еда#Кулинария#Заправка#Приготовление пищи#Борщ#Рецепт#Дом и сад#КЦ#Домашняя еда
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