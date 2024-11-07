Готовим борщевую заправку со свеклой на зиму: борщ сварится гораздо быстрее

Смесь нужно довести до кипения, затем уменьшить огонь и тушить под крышкой около примерно 50 минут. Обязательно помешивайте, что содержимое не пригорало — при необходимости добавьте немного воды. Чеснок и черный молотый перец нужно положить примерно за пять минут до готовности и снова перемешать.