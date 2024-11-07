Готовим борщевую заправку со свеклой на зиму: борщ сварится гораздо быстрее

Posted 7 ноября, 15:50
Published 7 ноября, 15:50
Modified 7 ноября, 15:52
Updated 7 ноября, 15:52
Вот классический рецепт борщевой заправки на зиму — просто пальчики оближешь!
Вот какие ингредиенты вам потребуются (из расчета на 5 литров готовой заправки):
Очищенную свеклу и морковь натрите на крупной терке. Лук нарежьте небольшими ровными кубиками. С помидоров снимите кожицу: чтобы процесс шел легче, ошпарьте их кипятком. Измельчите томаты до состояния пюре или также нарежьте кубиками. Очищенный от семян болгарский перец нарежьте полосками. Чеснок почистите и мелко-мелко нарежьте. Другой вариант — раздавите с помощью чесночного пресса.
В большую сковороду влейте половину масла, разогрейте и обжарьте лук до прозрачности. Далее положите морковь и обжаривайте овощи вместе 5-7 минут, регулярно помешивая. Третьей на сковороду отправляется свекла вместе с остатками масла. Подержите на огне все ингредиенты еще 10 минут.
Теперь положите помидоры и болгарский перец в к остальным овощам и перемешайте, добавьте соль по вкусу, сахар, а также лаврушку. Влейте уксус и перемешайте.
Смесь нужно довести до кипения, затем уменьшить огонь и тушить под крышкой около примерно 50 минут. Обязательно помешивайте, что содержимое не пригорало — при необходимости добавьте немного воды. Чеснок и черный молотый перец нужно положить примерно за пять минут до готовности и снова перемешать.
Банки простерилизуйте, заложите кипящую борщевую заправку, а затем закройте. Не забудьте перевернуть банки и укутать их. Такая заправка получается удивительно вкусной и отлично подходит для быстрого приготовления борща зимой.
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