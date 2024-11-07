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Posted 7 ноября, 16:34

Published 7 ноября, 16:34

Modified 7 ноября, 16:36

Updated 7 ноября, 16:36

Раненному на СВО екатеринбуржцу грозит ампутация руки из-за отсутствия лечения

Грозит ампутация: раненного на СВО екатеринбуржца не принимают в военных госпиталях

7 ноября 2024, 16:34
Фото: 1MI.

Раненному на СВО екатеринбуржцу грозит ампутация руки из-за отсутствия лечения

32-летний Алексей Шаталов из Екатеринбурга получил уже три ранения на СВО, причем два последних — в одну и ту же руку. Теперь военные госпитали отказываются брать его на лечение, а в гражданские бойца не отпускают.

После ранения бойца отправили в санитарный поезд, однако военные госпитали Поволжья отказываются принимать Алексея на лечение, ссылаясь на отсутствие нужных специалистов. Из-за промедления у бойца началась гангрена, медики уже ампутировали фалангу большого пальца. Эту историю со ссылкой на мать военнослужащего, Ольгу Шаталову, рассказывает ЕАН.

Ситуация осложняется тем, что в гражданские больницы Алексея не отпускают. Ольга, по ее словам, обращалась в военную прокуратуру, где напомнила, что обычные лечебные учреждения могут оказывать медпомощь бойцам СВО — соответствующее постановление правительства вышло в прошлом году. Однако ей ничего не ответили.

Ольга Шаталова сама является медиком, военным фельдшером. Она опасается, что сын потеряет руку. Женщина также утверждает, что Алексею могут оказать помощь в больнице №24 Екатеринбурга — местный хирург готов начать полноценное лечение. Однако пока ситуация никак не решается.

Алексей Шаталов за время участия в СВО уже получил две медали — «За отвагу», а также «За храбрость» II степени.

В Нижнем Тагиле только что пришедший из армии молодой человек впал в кому после похода в ночной клуб.

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