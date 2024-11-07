Грозит ампутация: раненного на СВО екатеринбуржца не принимают в военных госпиталях

Posted 7 ноября, 16:34
Published 7 ноября, 16:34
Modified 7 ноября, 16:36
Updated 7 ноября, 16:36
После ранения бойца отправили в санитарный поезд, однако военные госпитали Поволжья отказываются принимать Алексея на лечение, ссылаясь на отсутствие нужных специалистов. Из-за промедления у бойца началась гангрена, медики уже ампутировали фалангу большого пальца. Эту историю со ссылкой на мать военнослужащего, Ольгу Шаталову, рассказывает ЕАН.
Ситуация осложняется тем, что в гражданские больницы Алексея не отпускают. Ольга, по ее словам, обращалась в военную прокуратуру, где напомнила, что обычные лечебные учреждения могут оказывать медпомощь бойцам СВО — соответствующее постановление правительства вышло в прошлом году. Однако ей ничего не ответили.
Ольга Шаталова сама является медиком, военным фельдшером. Она опасается, что сын потеряет руку. Женщина также утверждает, что Алексею могут оказать помощь в больнице №24 Екатеринбурга — местный хирург готов начать полноценное лечение. Однако пока ситуация никак не решается.
Алексей Шаталов за время участия в СВО уже получил две медали — «За отвагу», а также «За храбрость» II степени.
В Нижнем Тагиле только что пришедший из армии молодой человек впал в кому после похода в ночной клуб.