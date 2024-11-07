Грозит ампутация: раненного на СВО екатеринбуржца не принимают в военных госпиталях

Ситуация осложняется тем, что в гражданские больницы Алексея не отпускают. Ольга, по ее словам, обращалась в военную прокуратуру, где напомнила, что обычные лечебные учреждения могут оказывать медпомощь бойцам СВО — соответствующее постановление правительства вышло в прошлом году. Однако ей ничего не ответили.