«Кто, если не мы?»: в Тагиле проходит конференция о патриотическом воспитании граждан

Posted 7 ноября, 09:12
Published 7 ноября, 09:12
Modified 7 ноября, 09:14
Updated 7 ноября, 09:14
Мероприятие объединило в себе специалистов со всей Свердловской области — методистов детских дворцов, школьных учителей, кандидатов наук, доцентов вузов, советников министра образования и молодежной политики, а также молодежь, которая активно отстаивает свою жизненную позицию. С докладами выступят региональный Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, заместитель министра образования и молодежной политики Евгений Бирюк и многие другие.
Слово «патриотизм» всем нам близко и знакомо, но при этом его значение уже немного «затерли». Преподаватели, директора, историки обсуждают сегодня варианты и возможности верного донесения до детей смысла этого слова, чтобы всем было интересно, важно. С большим желанием приехала сюда и надеюсь высказать свою позицию. Мы в области надеемся всегда на Нижний Тагил. Это стабильный, уверенный, рабочий и трудовой город, — пояснила Татьяна Мерзлякова.
Сегодняшняя конференция достаточно масштабная. В ее рамках мы рассмотрим практически все ключевые моменты патриотического воспитания граждан, которое, в свою очередь, позволяет сформировать полноценную личность со своим мнением, взглядами, принципами гражданственности и традиционными ориентирами, — поделился мнением Евгений Бирюк.
Шесть секций конференции затронут самые разные темы:
Замечательная конференция, посвященная важной части нашей истории — патриотике. Мы обсудим, как исторически опыт воспитания адаптируется под современные условия. Какой патриот сейчас, какие есть организации, которые сделают его жизнь активнее, интереснее и научат отвечать на все жизненные вызовы. Надеюсь, сегодня нам удастся протянуть ниточку из прошлого в будущее. Кто, если не мы? — рассказала корреспонденту TagilCity.ru модератор секции №6 «Общественные организации детей и молодежи как инструмент воспитания активных граждан России», методист Городского дворца детского и юношеского творчества Ирина Даренская.
Всего же участниками и слушателями всех шести секций стали 267 человек.
Нижний Тагил играет большую роль в достижении многих целей нашей страны. Исторически сложилось, что патриотическое воспитание в городе занимает особую строку. У нас функционируют 19 военно-патриотических клубов, созданы кадетские и пограничные классы. Все это звенья одной большой цепи. Проведение здесь такого масштабного мероприятия с известными спикерами — очередной существенный вклад в воспитание подрастающего поколения, — отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что Ирина Даренская, педагог из Нижнего Тагила, стала победителем в номинации «СемьЯ» на Всероссийском конкурсе «Растим гражданина-2024».