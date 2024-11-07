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Posted 7 ноября, 09:12

Published 7 ноября, 09:12

Modified 7 ноября, 09:14

Updated 7 ноября, 09:14

В Нижнем Тагиле проходит конференция о патриотическом воспитании молодежи

«Кто, если не мы?»: в Тагиле проходит конференция о патриотическом воспитании граждан

7 ноября 2024, 09:12
Фото: МАУ ДО ГДДЮТ.

В Нижнем Тагиле проходит конференция о патриотическом воспитании молодежи

В нижнетагильском Городском дворце детского и юношеского творчества стартовала региональная с всероссийским участием научно-практическая педагогическая конференция «Патриотическое воспитание как гарант суверенитета России и будущего ее граждан».

Мероприятие объединило в себе специалистов со всей Свердловской области — методистов детских дворцов, школьных учителей, кандидатов наук, доцентов вузов, советников министра образования и молодежной политики, а также молодежь, которая активно отстаивает свою жизненную позицию. С докладами выступят региональный Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, заместитель министра образования и молодежной политики Евгений Бирюк и многие другие.

Слово «патриотизм» всем нам близко и знакомо, но при этом его значение уже немного «затерли». Преподаватели, директора, историки обсуждают сегодня варианты и возможности верного донесения до детей смысла этого слова, чтобы всем было интересно, важно. С большим желанием приехала сюда и надеюсь высказать свою позицию. Мы в области надеемся всегда на Нижний Тагил. Это стабильный, уверенный, рабочий и трудовой город, — пояснила Татьяна Мерзлякова.
Сегодняшняя конференция достаточно масштабная. В ее рамках мы рассмотрим практически все ключевые моменты патриотического воспитания граждан, которое, в свою очередь, позволяет сформировать полноценную личность со своим мнением, взглядами, принципами гражданственности и традиционными ориентирами, — поделился мнением Евгений Бирюк.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна МерзляковаУполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова
Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений БирюкЗаместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Фото: tagilcity.ru

Шесть секций конференции затронут самые разные темы:

  • Историческую память о ключевых событиях мировой и отечественной истории как средство формирования национальной и гражданской идентичности;
  • Военную историю России как предмет изучения и инструмент патриотического воспитания;
  • Традиционные ценности народов России: пути сохранения и укрепления;
  • «Разговоры о важном» как эффективный ресурс воспитания граждан и патриотов России;
  • Семью как духовную скрепу: пути сохранения в условиях глобализации и вестернизации;
  • Общественные организации детей и молодежи как инструмент воспитания активных граждан России.
Замечательная конференция, посвященная важной части нашей истории — патриотике. Мы обсудим, как исторически опыт воспитания адаптируется под современные условия. Какой патриот сейчас, какие есть организации, которые сделают его жизнь активнее, интереснее и научат отвечать на все жизненные вызовы. Надеюсь, сегодня нам удастся протянуть ниточку из прошлого в будущее. Кто, если не мы? — рассказала корреспонденту TagilCity.ru модератор секции №6 «Общественные организации детей и молодежи как инструмент воспитания активных граждан России», методист Городского дворца детского и юношеского творчества Ирина Даренская.

Всего же участниками и слушателями всех шести секций стали 267 человек.

Нижний Тагил играет большую роль в достижении многих целей нашей страны. Исторически сложилось, что патриотическое воспитание в городе занимает особую строку. У нас функционируют 19 военно-патриотических клубов, созданы кадетские и пограничные классы. Все это звенья одной большой цепи. Проведение здесь такого масштабного мероприятия с известными спикерами — очередной существенный вклад в воспитание подрастающего поколения, — отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Глава города Нижний Тагил Владислав ПинаевГлава города Нижний Тагил Владислав Пинаев
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев. Фото: tagilcity.ru

Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что Ирина Даренская, педагог из Нижнего Тагила, стала победителем в номинации «СемьЯ» на Всероссийском конкурсе «Растим гражданина-2024».

Тагильчанка победила во Всероссийском конкурсе «Растим гражданина-2024»
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