«Кто, если не мы?»: в Тагиле проходит конференция о патриотическом воспитании граждан

Мероприятие объединило в себе специалистов со всей Свердловской области — методистов детских дворцов, школьных учителей, кандидатов наук, доцентов вузов, советников министра образования и молодежной политики, а также молодежь, которая активно отстаивает свою жизненную позицию. С докладами выступят региональный Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, заместитель министра образования и молодежной политики Евгений Бирюк и многие другие.