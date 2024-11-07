Легко и вкусно: домашнее сливочное масло — простые рецепты на каждый день

Вам понадобятся только 400 мл жирных сливок и соль по вкусу. Влейте холодные сливки в миксер и взбивайте на максимальной мощности около 10 минут. Вы заметите, что сливки начали сгущаться, и отделилось много воды. Ее нужно слить, а затем продолжить взбивать смесь еще около 5 минут — и опять слить воду. Теперь масло можно собрать ложкой. Сделайте из него шарик и оставьте полежать на 5-10 минут.