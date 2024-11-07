Легко и вкусно: домашнее сливочное масло — простые рецепты на каждый день

Posted 7 ноября, 10:19
Published 7 ноября, 10:19
Modified 7 ноября, 10:22
Updated 7 ноября, 10:22
Приготовить сливочное масло самостоятельно гораздо проще, чем кажется. Главное — иметь под рукой свежее сливки и немного терпения. Вот что вам нужно:
Сливки должны быть жирными — от 30% до 40%, свежими, без посторонних запахов и признаков прокисания. Перед взбиванием их нужно охладить до температуры примерно 4-7 градусов.
Портал «Едим дома» предлагает приготовить сливочное масло по рецепту легендарного шеф-повара Джейми Оливера. Им он поделился в одном из выпусков программы «Обед за 30 минут».
Вам понадобятся только 400 мл жирных сливок и соль по вкусу. Влейте холодные сливки в миксер и взбивайте на максимальной мощности около 10 минут. Вы заметите, что сливки начали сгущаться, и отделилось много воды. Ее нужно слить, а затем продолжить взбивать смесь еще около 5 минут — и опять слить воду. Теперь масло можно собрать ложкой. Сделайте из него шарик и оставьте полежать на 5-10 минут.
За это время на дне чаши опять появится вода. Слейте ее, а масло выньте, разложите на пергаменте и разомните, чтобы получился пласт. Посолите его, сверните пополам и снова разомните. Процедуру нужно повторять несколько раз, чтобы соль хорошо разошлась по всему маслу. Жидкость, которая будет выходить, нужно сливать.
В итоге из 400 миллилитров сливок получится около 150 граммов масла без каких-либо добавок и примесей.
Строго говоря, приготовить сливочное масло из молока не получится — в нем просто не хватит жирности, оно не взобьется и не загустеет. Однако от молока можно отделить сливки. И магазинное молоко в этом случае не подойдет — только натуральное коровье.
Самый простой метод — это отстаивание. Оставьте свеженадоенное молоко в холодильнике на несколько часов (обычно на ночь). За это время сливки, которые легче молока, поднимутся наверх и образуют плотный слой. После того как сливки поднимутся, аккуратно снимите их ложкой или маленьким черпаком, стараясь не потревожить нижний слой молока. Далее из сливок вы сможете приготовить вкусное сливочное масло как в рецепте, который мы привели выше.
Портал «1000 menu» предлагает простой рецепт топленого сливочного масла.
Топленое масло из сливочного в домашних условиях получается красивого ярко-желтого цвета, а при застывании осветляется. Оно не горит при жарке, как обычное сливочное масло. Его можно подавать к кашам, макаронам, отварному картофелю, блинам и оладьям, — пишет автор рецепта naniki.
Нужно приготовить две кастрюли — большую и маленькую. Жирное сливочное масло (если берете магазинное, то берите 82,5%) нарежьте на кусочки и положите в меньшую кастрюлю. В большую кастрюлю налейте воду и поставьте туда емкость с маслом. После закипания воды убавьте огонь. На водяной бане масло начнет постепенно таять.
Когда процесс будет завершен, на поверхности появится белая пена — ее нужно будет аккуратно снять деревянной ложкой. Выбрасывать не нужно — она подойдет для заправки каши или бутерброда. Масло должно кипеть до тех пор, пока не станет прозрачным. Сыворотка при этом должна осесть вниз. Выключите огонь и оставьте масло остывать при комнатной температуре на 2-3 часа.
Осторожно перелейте масло в стеклянную или керамическую посуду через сложенную в несколько слоев марлю.
Если часть сыворотки попала в баночку, то это не страшно. Когда масло застынет, сделайте в нем дырочку и слейте сыворотку, — делится лайфхаком автор рецепта.
Приготовить такое печенье очень просто, а получается оно безумно вкусным, с нежной текстурой, тонким сливочным вкусом. Еще один плюс — такое печенье при необходимости долго хранится. Вот рецепт от портала Повар.ру.
Ингредиенты:
Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно немного размягчилось, порубите его ножом на кусочки среднего размера. Взбейте венчиком яйцо с сахаром, введите масло и как следует разомните его, чтобы получилась более-менее однородная консистенция.
Цедру апельсина нужно истолочь в ступке, чтобы получились мелкие крошки. Муку предварительно просейте, а затем смешайте с содой и цедрой и постепенно вмешивайте в яично-масляную смесь. Тесто должно получиться довольно тугим. Соберите его в плотный ком, а затем раскатайте в пласт толщиной около 0,8 мм. Затем вырежьте печенье с помощью формочек или обычного стакана и отправьте его выпекаться в предварительно разогретую до 210 градусов духовку.
Печенье выложите на противень, застеленный бумагой или ковриком. Выпекайте 10-15 минут. Готовое печенье остудите. Подавайте к столу полностью остывшим. Приятного аппетита! — пишет автор рецепта Vikulia.
Итак, замена магазинного масла домашним может стать не только увлекательным занятием, но и отличным способом привнести в рацион что-то новое и полезное. Так что не теряйте времени зря, попробуйте приготовить масло самостоятельно и удивите своих близких вкусными блюдами!
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