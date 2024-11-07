«Мелочь» для водителей: как пассажиры теряют деньги в автобусах Нижнего Тагила

Да, всего лишь рубль. Но подумайте, сколько за день через автобус проходит людей? Пятьсот человек или, может быть, тысяча? Посчитать нетрудно примерную сумму «выигрыша». Не так давно повысили стоимость проезда на четыре рубля, но, видимо, некоторые водители недовольны тем, что прибавка обходит их стороной. Вот и решили таким образом закрыть дыры в своем бюджете.