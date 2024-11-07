«Мелочь» для водителей: как пассажиры теряют деньги в автобусах Нижнего Тагила

Posted 7 ноября, 07:17
Published 7 ноября, 07:17
Modified 7 ноября, 07:19
Updated 7 ноября, 07:19
Проблема недодачи сдачи водителями общественного транспорта стала предметом обсуждения среди жителей Нижнего Тагила. Один из таких случаев был описан в группе «ВКонтакте», посвящённой обсуждению потребительских проблем. Возмущенная пассажирка поделилась своей историей о том, какую схему используют водители автобусов, чтобы оставить себе часть денег пассажиров.
По словам девушки, все до банального просто: при оплате проезда наличными в 50 или 100 рублей, водители выдают сдачу мелкими купюрами или железными деньгами, причём сумма сдачи оказывается на несколько рублей меньше положенной. Некоторые пассажиры, не проверив сдачу сразу, обнаруживают нехватку средств позже, часто уже после выхода из автобуса.
Вниманию тагильчан, которые пользуются маршрутными такси и автобусами! Будьте внимательны при оплате проезда. Новая схема обмана — вы отдаете 50 или 100 рублей, а сдача мелочью на 10 рублей меньше. Дело в том, что 2 и 10 рублей очень похожи. Поэтому заранее подготовленная сдача суется нам в руки, мы не глядя бросаем ее в карман. А там не 22 рубля, а 14 рублей. Уже не раз ловили водителей на этом. Позор! Побирушки! Обдирают людей, — написала в посте возмущенная тагильчанка.
С одной стороны, можно списать на невнимательность самого водителя. Устал человек, мелочи очень много. С другой стороны, сдачу, как правило, они готовят заранее во время стоянок между маршрутами, кроме того, случаи жалоб с похожими ситуациями все чаще и чаще стали появляться в инфополе.
Сегодня ехал на автобусе № 34, дал 50 рублей, сдачу взял и вышел. На остановке уже стоял и увидел, что рубля не хватает, а ведь водитель дал сдачу из приготовленной заранее мелочи, обидно немного, — поделился с редакцией TagilCity.ru Владимир, житель Нижнего Тагила.
Да, всего лишь рубль. Но подумайте, сколько за день через автобус проходит людей? Пятьсот человек или, может быть, тысяча? Посчитать нетрудно примерную сумму «выигрыша». Не так давно повысили стоимость проезда на четыре рубля, но, видимо, некоторые водители недовольны тем, что прибавка обходит их стороной. Вот и решили таким образом закрыть дыры в своем бюджете.
Редакции TagilCity.ru не удалось дозвониться в «Техноком» — это компания-перевозчик, которая ответственна за автобусы, курсирующие по маршруту № 34, поэтому пока комментарий получить не удалось. Телефон либо не берут, либо трубку снимают, но быстро сбрасывают.