Министр финансов РФ Силуанов рассказал, во что сейчас выгодно вкладывать деньги

Posted 7 ноября, 17:04
Published 7 ноября, 17:04
Modified 7 ноября, 17:04
Updated 7 ноября, 17:04
По словам министра, лучшими инструментами сбережений являются гособлигации, ценные бумаги и банковские депозиты, пишет sibdepo.ru.
«Всё зависит от горизонта ваших планов. Если надолго, то лучше вложиться в госбумаги. Это отличное вложение», — отметил министр.
Силуанов также предложил рассмотреть возможность инвестиций в образование и воспитание детей.
«Это самое лучше вложение, самый лучший капитал», — заключил он.