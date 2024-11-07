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Posted 7 ноября, 17:04

Published 7 ноября, 17:04

Modified 7 ноября, 17:04

Updated 7 ноября, 17:04

Министр финансов РФ Силуанов рассказал, во что сейчас выгодно вкладывать деньги

7 ноября 2024, 17:04
Министр финансов России Антон Силуанов назвал самые выгодные средства для накопления денег.

По словам министра, лучшими инструментами сбережений являются гособлигации, ценные бумаги и банковские депозиты, пишет sibdepo.ru.

«Всё зависит от горизонта ваших планов. Если надолго, то лучше вложиться в госбумаги. Это отличное вложение», — отметил министр.

Силуанов также предложил рассмотреть возможность инвестиций в образование и воспитание детей.

«Это самое лучше вложение, самый лучший капитал», — заключил он.

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