tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 03:28

Published 7 ноября, 03:28

Modified 7 ноября, 03:30

Updated 7 ноября, 03:30

Мужчина в Екатеринбурге выпал из окна многоэтажки

Мужчина в Екатеринбурге выпал из окна многоэтажки

7 ноября 2024, 03:28
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге из окна многоэтажного дома в Академическом районе выпал мужчина и скончался. ЧП произошло вечером 6 ноября 2024 года.

Погибшего обнаружили прохожие. Вскоре к месту случившегося приехали сотрудники экстренных служб, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Обстоятельства гибели екатеринбуржца в настоящее время неизвестны.

Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле один из местных жителей выпал из окна многоэтажки в Дзержинском районе на подъездный навес.

Горожанин остался жив. Вскоре мужчину с полученными повреждениями сняли и отдали врачам, чтобы они смогли оказать нужную помощь.

В Сысертском районе мужчина выпал из окна после попойки
Узнать подробнее
Читайте также:
Тело мужчины найдено в Екатеринбурге около заводаМальчик выпал из окна многоэтажки в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге нашли тело мужчины в районе Эльмаша
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Труп#Мужчина#Падение#Многоэтажка#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика