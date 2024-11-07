Мужчина в Екатеринбурге выпал из окна многоэтажки

Posted 7 ноября, 03:28
Published 7 ноября, 03:28
Modified 7 ноября, 03:30
Updated 7 ноября, 03:30
Погибшего обнаружили прохожие. Вскоре к месту случившегося приехали сотрудники экстренных служб, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Обстоятельства гибели екатеринбуржца в настоящее время неизвестны.
Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле один из местных жителей выпал из окна многоэтажки в Дзержинском районе на подъездный навес.
Горожанин остался жив. Вскоре мужчину с полученными повреждениями сняли и отдали врачам, чтобы они смогли оказать нужную помощь.