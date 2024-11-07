Небольшие магнитные бури накрыли Нижний Тагил

Posted 7 ноября, 04:48
Published 7 ноября, 04:48
Modified 7 ноября, 04:50
Updated 7 ноября, 04:50
Слабые возмущения ожидаются утром и вечером 7 ноября, а также вечером 9 ноября, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Днем 7 ноября и утром 8 ноября магнитосфера будет в возбужденном состоянии. В остальное время в течение вышеуказанных трех дней геомагнитная активность будет спокойной.
Температура воздуха днем 7 ноября в городе будет -8 градусов. В пятницу станет чуть теплее — уровень повысится до -4 градусов, а в субботу днем возможно потепление до +2 градусов. Также 9 ноября возможен снег.
Напомним, 10 октября 2024 года в Нижнем Тагиле был магнитный шторм на уровне восьми баллов.