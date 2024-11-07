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Posted 7 ноября, 04:48

Published 7 ноября, 04:48

Modified 7 ноября, 04:50

Updated 7 ноября, 04:50

Небольшие магнитные бури накрыли Нижний Тагил

Небольшие магнитные бури накрыли Нижний Тагил

7 ноября 2024, 04:48
Фото: Изображение Midjourney.
Специалисты рассказали о магнитных бурях, которые пройдут в Нижнем Тагиле. Геомагнитная активность будет длиться с 7 по 9 ноября 2024 года.

Слабые возмущения ожидаются утром и вечером 7 ноября, а также вечером 9 ноября, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Днем 7 ноября и утром 8 ноября магнитосфера будет в возбужденном состоянии. В остальное время в течение вышеуказанных трех дней геомагнитная активность будет спокойной.

Температура воздуха днем 7 ноября в городе будет -8 градусов. В пятницу станет чуть теплее — уровень повысится до -4 градусов, а в субботу днем возможно потепление до +2 градусов. Также 9 ноября возможен снег.

Напомним, 10 октября 2024 года в Нижнем Тагиле был магнитный шторм на уровне восьми баллов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Температура воздуха#Солнце#Природное явление#Прогноз#Екатеринбург#Магнитные бури#Геомагнитная активность#Магнитосфера
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