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Posted 7 ноября, 10:52

Published 7 ноября, 10:52

Modified 7 ноября, 10:54

Updated 7 ноября, 10:54

В Свердловской области школу проверят из-за жалоб на однообразное питание

Однообразное питание стало поводом для проверки школы в Свердловской области

7 ноября 2024, 10:52
Фото: tagilcity.ru.

В Свердловской области школу проверят из-за жалоб на однообразное питание

Прокуратура проверит школу в поселке Мартюш под Каменском-Уральским. С жалобой в ведомство обратились родители. Они заявили, что питание в столовой скудное.

По словам одного из родителей, дети вынуждены покупать снеки в ближайших магазинах. Он рассказал, что уже второй месяц в учебном заведении наблюдаются проблемы с горячим питанием. Родители сдают на обеды в неделю по 1,5 тысячи рублей. При этом, как утверждает родитель, младшеклассников в школе кормят вареными яйцами и булочками с компотом на завтрак.

Родитель отмечает, что та же проблема имеется и у старшеклассников. На второе им могут дать макароны с котлетой. Дети жалуются на заветренный хлеб и отказываются есть. При этом, по словам учеников, из дома приносить еду нельзя, чтобы не было отравлений.

Родитель предполагает, что проблема могла появиться из-за дефицита персонала, пишет «КП-Екатеринбург».

При этом в самой столовой утверждают, что никаких проблем нет. Там назвали все заявления ложью и сообщили, что горячее питание предоставляется в полном объеме.

В результате родитель одного из учеников обратился в прокуратуру. Там сообщили, что уже проводится проверка.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в 97% школ Свердловской области в работе столовых обнаружены нарушения.

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#Ирина Кирилова#Общество#Каменск-Уральский#Проверка#Прокуратура#Еда#Свердловская область#Здоровье#Школа#Столовая#Екатеринбург
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