Однообразное питание стало поводом для проверки школы в Свердловской области

Posted 7 ноября, 10:52
Published 7 ноября, 10:52
Modified 7 ноября, 10:54
Updated 7 ноября, 10:54
По словам одного из родителей, дети вынуждены покупать снеки в ближайших магазинах. Он рассказал, что уже второй месяц в учебном заведении наблюдаются проблемы с горячим питанием. Родители сдают на обеды в неделю по 1,5 тысячи рублей. При этом, как утверждает родитель, младшеклассников в школе кормят вареными яйцами и булочками с компотом на завтрак.
Родитель отмечает, что та же проблема имеется и у старшеклассников. На второе им могут дать макароны с котлетой. Дети жалуются на заветренный хлеб и отказываются есть. При этом, по словам учеников, из дома приносить еду нельзя, чтобы не было отравлений.
Родитель предполагает, что проблема могла появиться из-за дефицита персонала, пишет «КП-Екатеринбург».
При этом в самой столовой утверждают, что никаких проблем нет. Там назвали все заявления ложью и сообщили, что горячее питание предоставляется в полном объеме.
В результате родитель одного из учеников обратился в прокуратуру. Там сообщили, что уже проводится проверка.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в 97% школ Свердловской области в работе столовых обнаружены нарушения.