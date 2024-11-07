Однообразное питание стало поводом для проверки школы в Свердловской области

По словам одного из родителей, дети вынуждены покупать снеки в ближайших магазинах. Он рассказал, что уже второй месяц в учебном заведении наблюдаются проблемы с горячим питанием. Родители сдают на обеды в неделю по 1,5 тысячи рублей. При этом, как утверждает родитель, младшеклассников в школе кормят вареными яйцами и булочками с компотом на завтрак.