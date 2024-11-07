Почти 400 тысяч заплатит ювелирный магазин в Ирбите за бракованную цепочку

Жительница Ирбита купила в магазине «585 Золотой» цепочку за 50 тысяч рублей. Однако в гарантийный период она обнаружила, что у изделия самопроизвольно расстегивается замок. Женщина обратилась в магазин, где ей сказали, что можно только обменять на другой товар — по цене покупки. При этом за время носки изделия, стоимость аналогичного уже выросла и равноценной замены гражданке найти не удалось.