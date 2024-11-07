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Posted 7 ноября, 11:00

Published 7 ноября, 11:00

Modified 7 ноября, 11:02

Updated 7 ноября, 11:02

Почти 400 тысяч заплатит ювелирный магазин в Ирбите за бракованную цепочку

Почти 400 тысяч заплатит ювелирный магазин в Ирбите за бракованную цепочку

7 ноября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney.
Жительница Ирбита отсудила у ювелирного магазина почти 400 тысяч рублей за некачественную цепочку.

Жительница Ирбита купила в магазине «585 Золотой» цепочку за 50 тысяч рублей. Однако в гарантийный период она обнаружила, что у изделия самопроизвольно расстегивается замок. Женщина обратилась в магазин, где ей сказали, что можно только обменять на другой товар — по цене покупки. При этом за время носки изделия, стоимость аналогичного уже выросла и равноценной замены гражданке найти не удалось.

Тогда она подала заявление о расторжении договора купли-продажи. Продавец согласился вернуть сумму, которая указана в чеке. Сделал он это с просрочкой, сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Женщина обратилась в ведомство, где специалисты составили и направили иск в суд. По решению суда требования были удовлетворены. Так, компании придется заплатить 72,2 тысячи рублей за саму цепочку, а также неустойку, моральный вред и штраф на общую сумму около 300 тысяч рублей.

Ранее Житель Красноуральска отсудил у аптеки почти 190 тысяч рублей за некачественные бады. Их стоимость при этом составила всего 6 тысяч рублей.

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