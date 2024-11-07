Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 96,9 млн тонн в октябре

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составил 2087 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,1% и составил 2576,7 млрд тонно-км.