Полицейские из Киргизии начнут следить за мигрантами в Екатеринбурге

Posted 7 ноября, 09:16
Published 7 ноября, 09:16
Modified 7 ноября, 09:18
Updated 7 ноября, 09:18
Согласно сообщению ведомства, появилась необходимость информационно-разъяснительной работы. Так, например, в отношении порядка 72 тысяч граждан Киргизии, которые незаконно находятся в России, уже приняты решения.
Также в МВД уточняют, что планируется плотная работа с управлением международного сотрудничества.
Напомним, в Екатеринбурге и городах Свердловской области регулярно проводятся рейды по выявлению мигрантов-нелегалов. Также активно ведется работа, касающаяся комфортной адаптации мигрантов в новой стране. Так, например, предложено обучать детей мигрантов на год дольше, чтобы они могли адаптироваться к школе.