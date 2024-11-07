Полицейские из Киргизии начнут следить за мигрантами в Екатеринбурге

Напомним, в Екатеринбурге и городах Свердловской области регулярно проводятся рейды по выявлению мигрантов-нелегалов. Также активно ведется работа, касающаяся комфортной адаптации мигрантов в новой стране. Так, например, предложено обучать детей мигрантов на год дольше, чтобы они могли адаптироваться к школе.