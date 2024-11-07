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Posted 7 ноября, 09:16

Published 7 ноября, 09:16

Modified 7 ноября, 09:18

Updated 7 ноября, 09:18

Полицейские из Киргизии начнут следить за мигрантами в Екатеринбурге

Полицейские из Киргизии начнут следить за мигрантами в Екатеринбурге

7 ноября 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мигранты
Представительство МВД Киргизии начало свою работу в Екатеринбурге. Особенное внимание силовики будут уделять мигрантам-нелегалам, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Согласно сообщению ведомства, появилась необходимость информационно-разъяснительной работы. Так, например, в отношении порядка 72 тысяч граждан Киргизии, которые незаконно находятся в России, уже приняты решения.

Также в МВД уточняют, что планируется плотная работа с управлением международного сотрудничества.

Напомним, в Екатеринбурге и городах Свердловской области регулярно проводятся рейды по выявлению мигрантов-нелегалов. Также активно ведется работа, касающаяся комфортной адаптации мигрантов в новой стране. Так, например, предложено обучать детей мигрантов на год дольше, чтобы они могли адаптироваться к школе.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Полиция#Мигранты#Люди#Екатеринбург
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