Повышение тарифов ЖКХ в Нижнем Тагиле: вынужденная мера или испытание горожан?

Интересно, что тарифы могут отличаться, они могут быть одними для простого потребителя и другими для поставщика энергии. Включая, например, лимиты, после превышения определенного лимита меняется цена на тариф. Или ночью тариф один, а днем другой. Плюс так называемые двухкомпонентные тарифы, когда мы платим за горячую воду, а в цену уже любезно включены и подача холодной воды, и «деревянный шекель» на тепловую энергию на подогрев.