Повышение тарифов ЖКХ в Нижнем Тагиле: вынужденная мера или испытание горожан?

Posted 7 ноября, 10:54
Published 7 ноября, 10:54
Modified 7 ноября, 11:01
Updated 7 ноября, 11:01
Плата за коммунальные услуги в России действительно растет. Каждый регион вправе самостоятельно устанавливать тарифы, но в то же время есть предел, который нельзя превысить.
С 1 июля 2024 года плата за коммунальные услуги в Свердловской области была ограничена предельным индексом в 9,8%. При этом правительство РФ могло и может повысить предельный индекс до 13,9%. Муниципальные власти региона же рассматривают возможность обращения к ФАС с просьбой о повышении этого показателя до 18%.
В первом полугодии 2025 года стоимость услуг ЖКХ расти не будет, а вот со второго полугодия повышения тарифов ждет все регионы страны. Государство разрешает регионам или энергосберегающим компаниям инициировать повышения.
Интересно, что тарифы могут отличаться, они могут быть одними для простого потребителя и другими для поставщика энергии. Включая, например, лимиты, после превышения определенного лимита меняется цена на тариф. Или ночью тариф один, а днем другой. Плюс так называемые двухкомпонентные тарифы, когда мы платим за горячую воду, а в цену уже любезно включены и подача холодной воды, и «деревянный шекель» на тепловую энергию на подогрев.
Вопрос повышения предельных индексов на коммунальные услуги стал одной из ключевых тем обсуждения на внеочередном заседании думы Нижнего Тагила, которое прошло 7 ноября 2024 года. В условиях постоянного роста цен на электроэнергетику и природный газ, затраты на топливо составляют значительную часть расходов энергоснабжающих компаний — около 80-85% от общей структуры себестоимости. По мнению экспертов, повышение индекса на 18% лишь частично компенсирует эти расходы, поэтому было принято решение увеличить его до 21,3%.
Денис Корякин, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, подчеркнул, что ситуация требует немедленного реагирования. Он отметил, что 18%-ный порог был минимальной границей, необходимой для покрытия текущих затрат на энергоресурсы. Однако для поддержания стабильности работы коммунальных служб и выполнения инвестиционных программ требуется дополнительное финансирование. Поэтому комиссия предложила установить для энергоснабжающих предприятий тариф выше 18,1%, сохранив при этом ограничения для населения на данном уровне.
Это решение, по словам Корякина, позволит продолжить выполнение ремонтных работ, исполнение концессионного соглашения и реализацию инвестиционных проектов ресурсоснабжающих учреждений. Он также обратил внимание на то, что Свердловская область не является исключением среди регионов, где принимаются подобные меры. Более половины муниципальных образований уже поддержали аналогичное решение, исходя из текущей экономической ситуации и прогнозируемого уровня инфляции.
Так, например, Краснотурьинск в числе тех, кто также выдвинул свое предложение. Там предельный индекс теперь 20%. В Первоуральске ситуация аналогичная — 20%, в Красноуральске чуть выше, предел поднялся до 20,2%. Пока сильнее всех индекс вырос в Каменск-Уральском, там подняли до 22%.
Без принятия этих мер многие энергоснабжающие организации могут столкнуться с финансовыми трудностями, вплоть до банкротства. Закон обязывает их обеспечивать население теплом и другими коммунальными услугами, но без достаточного объема средств на оплату поставок ресурсов они просто не смогут продолжать свою деятельность. Поэтому, повышение тарифов остается единственным выходом из сложившейся ситуации, поэтому повышение должно быть, в некоторых случаях и до 25%, а вот разницу между 18% и 25%, будут компенсировать из областного бюджета — рассказал журналистам Денис Корякин, представитель комиссии.
Правда, не все вняли идее, например, в Кушве депутаты отклонили такое предложение. Несмотря на пример наших соседей, комиссия по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству планирует лоббировать компенсацию разницы между установленным лимитом в 18% и реальным повышением тарифа, а происходить это будет за счет средств областного бюджета.
Для понимания влияния повышения предельных индексов на 18% на цены на коммунальные платежи, рассмотрим несколько примеров с использованием условных цифр.
Предположим, что ежемесячная плата за коммунальные услуги составляет 5000 рублей.
Расчет с учетом повышения на 18,1%:
5000+18,1% = 5900 рублей
Таким образом, после повышения на 18%, ежемесячный платеж за коммунальные услуги для однокомнатной квартиры увеличится на 900 рублей и составит 5900 рублей.
Пусть ежемесячные коммунальные платежи составляют 7000 рублей.
Расчет:
7000+18,1% = 8260 рублей
После повышения на 18% сумма платежа вырастет на 1260 рублей и станет равной 8260 рублям.
Допустим, месячная оплата за коммунальные услуги равна 10000 рублей.
Рассчитаем:
10000+18,1% = 11800 рублей
Следовательно, после увеличения на 18%, размер оплаты возрастёт на 1800 рублей, и общая сумма составит 11800 рублей.
Если исходить из того, что текущий платёж равен 12000 рублей, то:
Вычислим:
12000+18,1% = 14160 рублей
Таким образом, повышение на 18% увеличит сумму платежей на 2160 рублей до 14160 рублей.
Как видно из приведенных примеров, повышение предельных индексов на 18% ощутимо отразится на толщине кошелька. Но если верить специалистам, это, конечно, абсолютно вынужденная мера, иначе случится коллапс, цены-то растут. Хорошо, что растут только цены, а что было бы, если бы зарплаты расти начали, страшно представить.
В комментариях к новости о повышении цен на тарифы ЖКХ жители Нижнего Тагила высказывают самые разные мысли, но посыл один — люди недовольны. Наша редакция не может опубликовать здесь все комментарии, но самый приличный процитируем.
Можно поименно, кто за это голосовал и особенно кто выдвинул эту инициативу? Вы в следующий раз не баллотируйтесь в городскую думу. И не надо ходить перед выборами и рассказывать сказки с небылицами избирателям, как вы будете добросовестно работать на благо обычных людей, — написал под постом некий Евгений.