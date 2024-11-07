tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 17:08

Published 7 ноября, 17:08

Modified 7 ноября, 17:10

Updated 7 ноября, 17:10

Повышение тарифов ЖКХ в Тагиле, взрывы на НТМК, сосиски с отравой и кома после армии

Повышение тарифов ЖКХ в Тагиле, взрывы на НТМК, сосиски с отравой и кома после армии

7 ноября 2024, 17:08
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Тагильские депутаты считают, что тарифы ЖКХ нужно увеличить до 18,1%. На ЕВРАЗ НТМК прогремят взрывы. Водители в Тагиле обманывают пассажиров. В одном из СНТ города разбушевались догхантеры. Молодой тагильчанин впал в кому, едва вернувшись из армии. Подводим итоги за 7 ноября.

Депутаты гордумы Нижнего Тагила считают, что предельный индекс платы за ЖКХ необходимо поднять до 18,1%. Он может быть установлен уже во втором полугодии 2025 года. Однако данное решение должно быть согласовано с правительством региона. Народные избранники уже готовят письмо с обоснованиями.

Депутаты попросят правительство региона увеличить тарифы ЖКХ до 18,1% в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

На ЕВРАЗ НТМК в воскресенье, 10 ноября, прогремит взрыв. В мэрии сообщили, что громкий хлопок может прозвучать в промежутке с 13 до 14 часов, и попросили горожан не пугаться — это плановые работы.

Взрывы прогремят на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Жители Нижнего Тагила не устают жаловаться на водителей общественного транспорта. Теперь люди утверждают, что те обсчитывают их при оплате проезда и неправильно дают сдачу, пользуясь тем, что многие не проверяют и сразу же кладут деньги в карман или кошелек.

«Мелочь» для водителей: как пассажиры теряют деньги в автобусах Нижнего Тагила
Узнать подробнее

В одном из СНТ Нижнего Тагила догхантеры травят собак и уже успели убить 11 животных. Причем живодеры охотятся не только на бездомные стаи — они подкладывают отраву домашним псам на цепи. В местной полиции начали проверку.

Дают отравленные сосиски: в одном из СНТ Нижнего Тагила разбушевались догхантеры
Узнать подробнее

Молодой тагильчанин благополучно отслужил в армии, вернулся домой, но почти сразу же случилась трагедия — он впал в кому после похода в ночной клуб. Здесь юноша подрался с одним из посетителей, упал и ударился головой. Сейчас за здоровье молодого человека сражаются медики, а правоохранители задержали одного из участников драки.

Ждала из армии, а теперь он в коме: как обычный вечер стал трагедией в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле 22-летнего мужчину обманули на 4 миллиона рублейВ Нижнем Тагиле мошенники предлагают пенсионерам «профилактику стеклопакетов»В Екатеринбурге будут судить мошенника за кражу 20 млн рублей
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#НТМК#Деньги#Депутаты#Обман#Водители#Кома#Медики#Трагедия#Взрывы#Догхантеры#Правоохранители#Екатеринбург#Тарифы ЖКХ#Сосиски с отравой
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика