Повышение тарифов ЖКХ в Тагиле, взрывы на НТМК, сосиски с отравой и кома после армии

Posted 7 ноября, 17:08
Published 7 ноября, 17:08
Modified 7 ноября, 17:10
Updated 7 ноября, 17:10
Депутаты гордумы Нижнего Тагила считают, что предельный индекс платы за ЖКХ необходимо поднять до 18,1%. Он может быть установлен уже во втором полугодии 2025 года. Однако данное решение должно быть согласовано с правительством региона. Народные избранники уже готовят письмо с обоснованиями.
На ЕВРАЗ НТМК в воскресенье, 10 ноября, прогремит взрыв. В мэрии сообщили, что громкий хлопок может прозвучать в промежутке с 13 до 14 часов, и попросили горожан не пугаться — это плановые работы.
Жители Нижнего Тагила не устают жаловаться на водителей общественного транспорта. Теперь люди утверждают, что те обсчитывают их при оплате проезда и неправильно дают сдачу, пользуясь тем, что многие не проверяют и сразу же кладут деньги в карман или кошелек.
В одном из СНТ Нижнего Тагила догхантеры травят собак и уже успели убить 11 животных. Причем живодеры охотятся не только на бездомные стаи — они подкладывают отраву домашним псам на цепи. В местной полиции начали проверку.
Молодой тагильчанин благополучно отслужил в армии, вернулся домой, но почти сразу же случилась трагедия — он впал в кому после похода в ночной клуб. Здесь юноша подрался с одним из посетителей, упал и ударился головой. Сейчас за здоровье молодого человека сражаются медики, а правоохранители задержали одного из участников драки.