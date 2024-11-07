Повышение тарифов ЖКХ в Тагиле, взрывы на НТМК, сосиски с отравой и кома после армии

Молодой тагильчанин благополучно отслужил в армии, вернулся домой, но почти сразу же случилась трагедия — он впал в кому после похода в ночной клуб. Здесь юноша подрался с одним из посетителей, упал и ударился головой. Сейчас за здоровье молодого человека сражаются медики, а правоохранители задержали одного из участников драки.