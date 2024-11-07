Школьник из Нижнего Тагила стал ведущим детской «Новой волны»

Posted 7 ноября, 10:00
Published 7 ноября, 10:00
Modified 7 ноября, 10:02
Updated 7 ноября, 10:02
Мальчик уже знаком зрителям как финалист проекта «Ты супер!». Он уже не раз бывал на сцене с известными артистами и композиторами. Однако участие в новом шоу стало для него вызовом.
В текущем году жюри конкурса стали Лариса Долина, Игорь Матвиенко, Дмитрий Маликов, Анжелика Варум и Shaman.
Несмотря на то, что график работы напряженный, Матвей успевает находить и время для учебы. Он хорошо осваивает программу и продолжает заниматься вокалом и музыкой.
Ранее в Нижнем Тагиле более двух десятков школьников получили паспорта из рук главы города Владислава Пинаева.