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Posted 7 ноября, 10:00

Published 7 ноября, 10:00

Modified 7 ноября, 10:02

Updated 7 ноября, 10:02

Школьник из Нижнего Тагила стал ведущим детской «Новой волны»

Школьник из Нижнего Тагила стал ведущим детской «Новой волны»

7 ноября 2024, 10:00
Фото: Министерство социальной политики Свердловской области.
Школьник из Нижнего Тагила Матвей Дуршляков будет вести Всероссийский детский вокальный конкурс «Детская Новая волна — 2024» на телеканале НТВ, сообщили в минсоцполитики Свердловской области.

Мальчик уже знаком зрителям как финалист проекта «Ты супер!». Он уже не раз бывал на сцене с известными артистами и композиторами. Однако участие в новом шоу стало для него вызовом.

В текущем году жюри конкурса стали Лариса Долина, Игорь Матвиенко, Дмитрий Маликов, Анжелика Варум и Shaman.

Несмотря на то, что график работы напряженный, Матвей успевает находить и время для учебы. Он хорошо осваивает программу и продолжает заниматься вокалом и музыкой.

Ранее в Нижнем Тагиле более двух десятков школьников получили паспорта из рук главы города Владислава Пинаева.

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