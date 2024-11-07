Стало известно, от чего умерла 14-летняя девочка в Екатеринбурге

Posted 7 ноября, 11:55
Published 7 ноября, 11:55
Modified 7 ноября, 11:57
Updated 7 ноября, 11:57
Результаты экспертизы показали, что в организме девочки была повышенная доза фенобарбитала. По предварительной версии, снотворное ей дала бабушка, пишет «КП-Екатеринбург».
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.
Напомним, девочка умерла 19 сентября 2024 года. Она приехала в гости к бабушке из Кемерова. Накануне ей стало плохо во время прогулки. Школьница пришла домой и уснула. Сперва причиной смерти предполагали инсульт.