tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 11:55

Published 7 ноября, 11:55

Modified 7 ноября, 11:57

Updated 7 ноября, 11:57

Стало известно, от чего умерла 14-летняя девочка в Екатеринбурге

Стало известно, от чего умерла 14-летняя девочка в Екатеринбурге

7 ноября 2024, 11:55
Фото: 1MI.
Стала известна причина смерти 14-летней школьницы в Екатеринбурге, которая гостила у бабушки.

Результаты экспертизы показали, что в организме девочки была повышенная доза фенобарбитала. По предварительной версии, снотворное ей дала бабушка, пишет «КП-Екатеринбург».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.

Напомним, девочка умерла 19 сентября 2024 года. Она приехала в гости к бабушке из Кемерова. Накануне ей стало плохо во время прогулки. Школьница пришла домой и уснула. Сперва причиной смерти предполагали инсульт.

Во время перелета рейсом Москва-Екатеринбург у пассажирки изо рта пошла кровь
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет тюрьмы за убийство в бареВ Свердловской области найден мертвым мужчина, который пропал в июнеУмерший одиннадцатиклассник в Екатеринбурге был на учете у психиатра
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Смерть#Уголовное дело#Экспертиза#Девочка#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика