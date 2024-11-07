T2 запустила базовые станции для жителей всех районов Нижнего Тагила

Posted 7 ноября, 04:00
Published 7 ноября, 04:00
Modified 7 ноября, 04:00
Updated 7 ноября, 04:00
В 2024 году техническая дирекция установила базовые станции во всех районах Нижнего Тагила, что позволило повысить скорость передачи данных и стабильность соединения.
Связь стала качественнее для местных жителей на улице Дружинина со сторон Уральского проспекта и Черноисточинского шоссе, в районах трамвайного кольца на Островского, остановки «Энтузиастов», в домах на улице Чернышевского у парка Металлургов, у КРЦ «Россия», а также в районах ЖК «Муринские пруды» и жилого дома «Огни Вагонки».
Кроме этого, оператор T2 запустил для всех клиентов в Свердловской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую звонить в сети 4G, быстро связываться с абонентом и пользоваться высоким качеством передачи речи. VoLTE стала доступна более чем на 500 моделях мобильных устройств: от привычных iPhone, Samsung и Xiaomi до относительно новых на рынке Oppo и Infinix.