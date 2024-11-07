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Posted 7 ноября, 04:00

Published 7 ноября, 04:00

Modified 7 ноября, 04:00

Updated 7 ноября, 04:00

T2 запустила базовые станции для жителей всех районов Нижнего Тагила

T2 запустила базовые станции для жителей всех районов Нижнего Тагила

7 ноября 2024, 04:00
Фото: Т2 Мобайл.
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Мобильный оператор T2 установил новые базовые станции для жителей спальных районов Нижнего Тагила. Это позволило увеличить скорость передачи данных и стабильность связи даже во время пиковых нагрузок.

В 2024 году техническая дирекция установила базовые станции во всех районах Нижнего Тагила, что позволило повысить скорость передачи данных и стабильность соединения.

Связь стала качественнее для местных жителей на улице Дружинина со сторон Уральского проспекта и Черноисточинского шоссе, в районах трамвайного кольца на Островского, остановки «Энтузиастов», в домах на улице Чернышевского у парка Металлургов, у КРЦ «Россия», а также в районах ЖК «Муринские пруды» и жилого дома «Огни Вагонки».

Кроме этого, оператор T2 запустил для всех клиентов в Свердловской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую звонить в сети 4G, быстро связываться с абонентом и пользоваться высоким качеством передачи речи. VoLTE стала доступна более чем на 500 моделях мобильных устройств: от привычных iPhone, Samsung и Xiaomi до относительно новых на рынке Oppo и Infinix.

#Бизнес#Нижний Тагил#Свердловская область#Связь#Технология#Мобильные устройства#Екатеринбург#T2
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