T2 запустила базовые станции для жителей всех районов Нижнего Тагила

Кроме этого, оператор T2 запустил для всех клиентов в Свердловской области технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую звонить в сети 4G, быстро связываться с абонентом и пользоваться высоким качеством передачи речи. VoLTE стала доступна более чем на 500 моделях мобильных устройств: от привычных iPhone, Samsung и Xiaomi до относительно новых на рынке Oppo и Infinix.