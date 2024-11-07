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Posted 7 ноября, 09:18

Published 7 ноября, 09:18

Modified 7 ноября, 09:20

Updated 7 ноября, 09:20

Цены на одежду в Свердловской области выросли на 35,4% с прошлого года

Цены на одежду в Свердловской области выросли на 35,4% с прошлого года

7 ноября 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области одежда стала стоить дороже. Цены в 2024 году поднялись более, чем на 35% в сравнении с 2023 годом.

О заметном подорожании одежды в магазинах Свердловской области в сравнении с предыдущим годом рассказали в Свердловскстате.

По словам преподавателя екатеринбургского экономического университета Надежды Сбродовой, выросшие цены на данную категорию товаров имеют несколько причин.

Причинами для подорожания стали повышенная стоимость аренды помещений для производств одежды, подорожание тарифов на коммунальные услуги, высокие ставки по кредитам для предпринимательской деятельности, нехватка швей, сложности с логистикой.

Сбродова также отметила, что в ближайшее время предпосылок для снижения цен нет, поэтому одежда будет дорожать.

Напомним, в Свердловской области за неделю подорожали огурцы на 3%.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Экономика#Свердловская область#Деньги#Статистика#Одежда#Товар#Екатеринбург
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