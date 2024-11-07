Уже семь смертей: в Свердловской области люди опять начали умирать от коронавируса

Posted 7 ноября, 15:40
Published 7 ноября, 15:40
Modified 7 ноября, 15:42
Updated 7 ноября, 15:42
Таковы данные по смертности от этой инфекции с 28 октября по 3 ноября — их приводит портал Объясняем.рф. За этот период диагноз был поставлен 855 свердловчанам.
Еще неделей ранее, с 21 по 27 октября, от коронавируса скончались пять человек, заразились 588.
Вместе с тем в Свердловской области заболеваемость вирусными инфекциями в целом снижается: минус 12% с 28 октября по 3 ноября по сравнению с предыдущей неделей. Также Роспотребнадзор заявляет, что цифра по заболеваемости ОРВИ на 8% ниже средних многолетних значений.
В Екатеринбурге школьники продолжают болеть пневмонией — еще одна школа закрылась на карантин.