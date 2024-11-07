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Posted 7 ноября, 15:40

Published 7 ноября, 15:40

Modified 7 ноября, 15:42

Updated 7 ноября, 15:42

Семь человек умерли от ковида в Свердловской области за последнюю неделю

Уже семь смертей: в Свердловской области люди опять начали умирать от коронавируса

7 ноября 2024, 15:40
Фото: Изображение Midjourney.

Семь человек умерли от ковида в Свердловской области за последнюю неделю

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Свердловской области становится тревожной. Только за последнюю неделю скончались семь пациентов.

Таковы данные по смертности от этой инфекции с 28 октября по 3 ноября — их приводит портал Объясняем.рф. За этот период диагноз был поставлен 855 свердловчанам.

Еще неделей ранее, с 21 по 27 октября, от коронавируса скончались пять человек, заразились 588.

Вместе с тем в Свердловской области заболеваемость вирусными инфекциями в целом снижается: минус 12% с 28 октября по 3 ноября по сравнению с предыдущей неделей. Также Роспотребнадзор заявляет, что цифра по заболеваемости ОРВИ на 8% ниже средних многолетних значений.

В Екатеринбурге школьники продолжают болеть пневмонией — еще одна школа закрылась на карантин.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Коронавирус COVID-19#Свердловская область#Смерть#Здоровье#Заболеваемость#Пациент#Екатеринбург
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