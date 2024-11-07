Уже семь смертей: в Свердловской области люди опять начали умирать от коронавируса

Вместе с тем в Свердловской области заболеваемость вирусными инфекциями в целом снижается: минус 12% с 28 октября по 3 ноября по сравнению с предыдущей неделей. Также Роспотребнадзор заявляет, что цифра по заболеваемости ОРВИ на 8% ниже средних многолетних значений.