В Екатеринбурге из-за пневмонии одна школа закрылась на карантин

Posted 7 ноября, 14:28
Published 7 ноября, 14:28
Modified 7 ноября, 14:30
Updated 7 ноября, 14:30
После осенних каникул ситуация с заболеваемостью пневмонией стабилизировалась. Количество заболевших пошло на спад.
Большинство образовательных учреждений отменили ограничения. На сегодняшний день в Екатеринбурге сложная ситуация с заболеваемостью остается только в школе №10. Об этом изданию ЕАН сообщили в администрации города.
Напомним, до осенних каникул в Екатеринбурге на дистант перешли 26 образовательных учреждений.