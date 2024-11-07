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Posted 7 ноября, 14:28

Published 7 ноября, 14:28

Modified 7 ноября, 14:30

Updated 7 ноября, 14:30

В Екатеринбурге из-за пневмонии одна школа закрылась на карантин

В Екатеринбурге из-за пневмонии одна школа закрылась на карантин

7 ноября 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге одна школа остается на карантине из-за пневмонии.

После осенних каникул ситуация с заболеваемостью пневмонией стабилизировалась. Количество заболевших пошло на спад.

Большинство образовательных учреждений отменили ограничения. На сегодняшний день в Екатеринбурге сложная ситуация с заболеваемостью остается только в школе №10. Об этом изданию ЕАН сообщили в администрации города.

Напомним, до осенних каникул в Екатеринбурге на дистант перешли 26 образовательных учреждений.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Детское здоровье#Здоровье детей#Екатеринбург
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