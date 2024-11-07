В Екатеринбурге начался суд над подростками, насиловавшими сверстника

Posted 7 ноября, 11:53
Published 7 ноября, 11:53
Modified 7 ноября, 11:55
Updated 7 ноября, 11:55
Начался судебный процесс над учениками закрытой школы № 124. В этом учебном заведении обучаются трудные дети.
Двое молодых людей из этого учебного заведения были задержаны в феврале по подозрению в совершении насильственных действий в отношении другого учащегося этой же школы. Насилие над ребенком продолжалось в течение полутора лет, начиная с 2020 года.
В 2023 году троих молодых людей посадили в тюрьму за изнасилование, директора школы Наталью Поддубную осудили на 11 месяцев исправительных работ, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Ранее в Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана надругался над 13-летней девочкой.