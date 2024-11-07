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Posted 7 ноября, 11:53

Published 7 ноября, 11:53

Modified 7 ноября, 11:55

Updated 7 ноября, 11:55

В Екатеринбурге начался суд над подростками, насиловавшими сверстника

В Екатеринбурге начался суд над подростками, насиловавшими сверстника

7 ноября 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге начался суд над двумя подростками, которые насиловали своего сверстника.

Начался судебный процесс над учениками закрытой школы № 124. В этом учебном заведении обучаются трудные дети.

Двое молодых людей из этого учебного заведения были задержаны в феврале по подозрению в совершении насильственных действий в отношении другого учащегося этой же школы. Насилие над ребенком продолжалось в течение полутора лет, начиная с 2020 года.

В 2023 году троих молодых людей посадили в тюрьму за изнасилование, директора школы Наталью Поддубную осудили на 11 месяцев исправительных работ, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Ранее в Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана надругался над 13-летней девочкой.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Насилие#ЧП#18+#Екатеринбург#Сексуальное насилие#Инцидент
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