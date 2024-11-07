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Posted 7 ноября, 07:49

Published 7 ноября, 07:49

Modified 7 ноября, 07:51

Updated 7 ноября, 07:51

В Екатеринбурге орудует запрещенная секта «Ашрам Шамбалы»

В Екатеринбурге орудует запрещенная секта «Ашрам Шамбалы»

7 ноября 2024, 07:49
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге вновь активизировались члены секты «Ашрам Шамбалы».

Сектанты являются последователями Константина Руднева. Они заманивают преимущественно женщин. Сначала им предлагают освоить практики из йоги и научиться любить себя. А затем постепенно вытягивают из жертв деньги и отправляют жить в общины.

На этом приключения жертв не заканчиваются. Их заставляют делать эротический массаж за деньги. Кроме того, им приходится покинуть свое постоянное место работы. В целом секта имеет антигосударственную и антисемейную направленность, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Секта#Екатеринбург#Инцидент
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