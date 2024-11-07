В Екатеринбурге орудует запрещенная секта «Ашрам Шамбалы»

На этом приключения жертв не заканчиваются. Их заставляют делать эротический массаж за деньги. Кроме того, им приходится покинуть свое постоянное место работы. В целом секта имеет антигосударственную и антисемейную направленность, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.