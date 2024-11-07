tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 08:27

Published 7 ноября, 08:27

Modified 7 ноября, 08:29

Updated 7 ноября, 08:29

В Нижнем Тагиле пропавшие школьники найдены в торговом центре

В Нижнем Тагиле пропавшие школьники найдены в торговом центре

7 ноября 2024, 08:27
Фото: 1MI.
Пропавших в Нижнем Тагиле 6 ноября 13-летних Марию и Максима сотрудники полиции нашли в торговом центре на Свердловском шоссе. В поиске детей, отметили в МУ МВД «Нижнетагильское», помогла информация от граждан.

На данный момент полицейские опрашивают детей о причинах самовольного ухода и дома.

Напомним, дети являются учащимися школы №144. С заявлениями в полицию обратились их родители. Они сообщили, что после окончания занятий дети не пришли домой. СМИ также писали, что родители запрещали детям дружить, а потому они ушли из дома.

А в конце ноября в Свердловской области велись поиски пропавшей школьницы из Татарстана. Предполагалось, что она может оказаться в регионе.

Пропавшего подростка из Екатеринбурга ищут больше недели
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области найден мертвым мужчина, который пропал в июнеВ Свердловской области пропала нуждающаяся в медпомощи женщинаТроих пропавших свердловских бойцов СВО нашли в украинском плену
#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Пропавшие#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика