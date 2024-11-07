В Нижнем Тагиле пропавшие школьники найдены в торговом центре

Posted 7 ноября, 08:27
Published 7 ноября, 08:27
Modified 7 ноября, 08:29
Updated 7 ноября, 08:29
На данный момент полицейские опрашивают детей о причинах самовольного ухода и дома.
Напомним, дети являются учащимися школы №144. С заявлениями в полицию обратились их родители. Они сообщили, что после окончания занятий дети не пришли домой. СМИ также писали, что родители запрещали детям дружить, а потому они ушли из дома.
А в конце ноября в Свердловской области велись поиски пропавшей школьницы из Татарстана. Предполагалось, что она может оказаться в регионе.