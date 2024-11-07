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Posted 7 ноября, 13:55

Published 7 ноября, 13:55

Modified 7 ноября, 13:57

Updated 7 ноября, 13:57

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО старшим лейтенантом

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО старшим лейтенантом

7 ноября 2024, 13:55
Фото: «Реквием».
В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО старшим лейтенантом и командиром взвода управления минометной батареи 1-го мотострелкового батальона, Олегом Валентиновичем Ладыгиным.

Боец погиб в октябре 2024 года возрасте 45 лет при выполнении важной боевой задачи. Он участвовал в боевых действиях с начала СВО. Служил под Донецком. Олега Ладыгина наградят орденом Мужества посмертно.

Дома военного ждала большая семья. Родные рассказали, что он был настоящим мужчиной: сильным и надежным, хорошим семьянином. У него остались сын и дочь, которых он очень любил, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

Фото: «Реквием»

Напомним, в Каменске-Уральском простились с 20-летним бойцом СВО.

В Березовском простятся с бойцом СВО
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Погибший#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО
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