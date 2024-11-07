В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО старшим лейтенантом

Posted 7 ноября, 13:55
Published 7 ноября, 13:55
Modified 7 ноября, 13:57
Updated 7 ноября, 13:57
Боец погиб в октябре 2024 года возрасте 45 лет при выполнении важной боевой задачи. Он участвовал в боевых действиях с начала СВО. Служил под Донецком. Олега Ладыгина наградят орденом Мужества посмертно.
Дома военного ждала большая семья. Родные рассказали, что он был настоящим мужчиной: сильным и надежным, хорошим семьянином. У него остались сын и дочь, которых он очень любил, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».