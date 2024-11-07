В Свердловской области резко увеличилась заболеваемость коронавирусом

Posted 7 ноября, 03:53
Published 7 ноября, 03:53
Modified 7 ноября, 03:55
Updated 7 ноября, 03:55
Так, данным заболеванием на минувшей неделе стали болеть около 860 человек — это на 45 процентов выше в сравнении с предыдущей неделей, рассказали на портале «Объясняем.рф».
Кроме того, стало больше смертельных исходов. На прошлой неделе от данной инфекции скончалось семь человек, а на позапрошлой — пять человек.
Напомним, эксперты прогнозировали осенью в Свердловской области значительное увеличение заболеваемости ковидом. Также в августе 2024 года была информация о распространении нового штамма в регионе, однако Минздрав ее опроверг.