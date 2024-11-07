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Posted 7 ноября, 03:53

Published 7 ноября, 03:53

Modified 7 ноября, 03:55

Updated 7 ноября, 03:55

В Свердловской области резко увеличилась заболеваемость коронавирусом

В Свердловской области резко увеличилась заболеваемость коронавирусом

7 ноября 2024, 03:53
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Коронавирус
В Свердловской области стало больше случаев заболеваемости коронавирусом. Изменение статистических показателей было отмечено за неделю с 28 октября по 3 ноября 2024 года.

Так, данным заболеванием на минувшей неделе стали болеть около 860 человек — это на 45 процентов выше в сравнении с предыдущей неделей, рассказали на портале «Объясняем.рф».

Кроме того, стало больше смертельных исходов. На прошлой неделе от данной инфекции скончалось семь человек, а на позапрошлой — пять человек.

Напомним, эксперты прогнозировали осенью в Свердловской области значительное увеличение заболеваемости ковидом. Также в августе 2024 года была информация о распространении нового штамма в регионе, однако Минздрав ее опроверг.

Минздрав Свердловской области опроверг информацию о распространении штамма ковида
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