Ваши розы скажут спасибо: надежные способы укрыть кусты на даче от зимних морозов

Начинайте с удаления всех сухих и поврежденных ветвей до живой древесины. Срезайте ветви, которые растут внутрь куста, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и предотвратить болезни. Делайте срез под углом в 45 градусов примерно в 5 мм над почкой, направленной наружу. Это способствует росту ветви наружу, а не внутрь куста.