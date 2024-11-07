Ваши розы скажут спасибо: надежные способы укрыть кусты на даче от зимних морозов

Posted 7 ноября, 14:44
Published 7 ноября, 14:44
Modified 7 ноября, 14:46
Updated 7 ноября, 14:46
Начинать подготовку к укрытию следует, когда температура воздуха стабильно держится около -5 градусов. Если сделать это раньше, то кусты начнут преть. Перед укрытием обязательно проведите последнюю обрезку.
Используйте острый садовый секатор — тупой инструмент может повредить стебли и вызвать инфекции. Для дезинфекции инструмента используйте спирт или раствор отбеливателя.
Начинайте с удаления всех сухих и поврежденных ветвей до живой древесины. Срезайте ветви, которые растут внутрь куста, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и предотвратить болезни. Делайте срез под углом в 45 градусов примерно в 5 мм над почкой, направленной наружу. Это способствует росту ветви наружу, а не внутрь куста.
Слабые стебли менее 5 мм в диаметре следует удалить. Оставляйте равномерно распределенные сильные стебли, чтобы обеспечить симметричный рост куста. Уберите все обрезанные ветки и листву из-под куста, чтобы избежать развития болезней. Рекомендуется подкормить кусты компостом или специальным удобрением для роз, чтобы поддержать их в рост и развитие в следующем сезоне.
Существует несколько методов укрытия роз:
Регулярно проверяйте состояние укрытия, особенно после обильных снегопадов или сильных ветров.
А вот так нужно ухаживать за декабристом, что цветок радовал вас красивыми бутонами круглый год.