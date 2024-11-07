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Posted 7 ноября, 14:44

Published 7 ноября, 14:44

Modified 7 ноября, 14:46

Updated 7 ноября, 14:46

Ваши розы скажут спасибо: надежные способы укрыть кусты на даче от зимних морозов

Ваши розы скажут спасибо: надежные способы укрыть кусты на даче от зимних морозов

7 ноября 2024, 14:44
Фото: Photo by Reanimated Man X on Unsplash.
Сюжет
Дом и сад
Ноябрь — самое подходящее время, чтобы укрыть розы на дачном участке. В большинстве случаев это делают после первых заморозков, когда температура стабильно опускается ниже нуля, но до наступления сильных холодов. Вот как правильно защитить кусты от испытаний суровой зимы.

Начинать подготовку к укрытию следует, когда температура воздуха стабильно держится около -5 градусов. Если сделать это раньше, то кусты начнут преть. Перед укрытием обязательно проведите последнюю обрезку.

Используйте острый садовый секатор — тупой инструмент может повредить стебли и вызвать инфекции. Для дезинфекции инструмента используйте спирт или раствор отбеливателя.

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Начинайте с удаления всех сухих и поврежденных ветвей до живой древесины. Срезайте ветви, которые растут внутрь куста, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и предотвратить болезни. Делайте срез под углом в 45 градусов примерно в 5 мм над почкой, направленной наружу. Это способствует росту ветви наружу, а не внутрь куста.

Слабые стебли менее 5 мм в диаметре следует удалить. Оставляйте равномерно распределенные сильные стебли, чтобы обеспечить симметричный рост куста. Уберите все обрезанные ветки и листву из-под куста, чтобы избежать развития болезней. Рекомендуется подкормить кусты компостом или специальным удобрением для роз, чтобы поддержать их в рост и развитие в следующем сезоне.

Укрывать розы на зиму нужно лишь при наступлении устойчивых холодовУкрывать розы на зиму нужно лишь при наступлении устойчивых холодов
Укрывать розы на зиму нужно лишь при наступлении устойчивых холодов. Фото: Photo by Jonathan Meyer on Unsplash

Существует несколько методов укрытия роз:

  • Прикорневое мульчирование. Насыпьте слой торфа, компоста или перегноя высотой 10-15 см вокруг корней. Это обеспечивает теплоизоляцию и защиту корневой системы.
  • Холмование. Засыпьте основание кустов почвой (15-20 см высотой). Это защитит нижнюю часть кустов от сильных морозов.
  • Воздушно-сухой метод. Установите вокруг каждого куста каркас из проволоки или другого материала, а затем обмотайте его укрывным материалом, оставляя воздушный зазор. Это может быть мешковина, нетканый материал (например, спанбонд), или лапник.
  • Комплексное укрытие. Для особо чувствительных сортов роз сначала используют мульчирование и холмование, а затем добавляют воздушно-сухой укрытие. Лапник сверху помогает защитить розы от тяжести снега и дополнительно утеплить куст.

Регулярно проверяйте состояние укрытия, особенно после обильных снегопадов или сильных ветров.

А вот так нужно ухаживать за декабристом, что цветок радовал вас красивыми бутонами круглый год.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дача#Дом и сад#КЦ#Мульчирование#Розы#Укрытие роз#Обрезка роз#Комплексное укрытие#Уход за розами
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