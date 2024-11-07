Власти подсчитали, сколько заработают на турналоге в Екатеринбурге

Posted 7 ноября, 13:27
Published 7 ноября, 13:27
Modified 7 ноября, 13:29
Updated 7 ноября, 13:29
Такие цифры привел руководитель департамента экономики Алексей Прядеин в эфире «Четвертого канала».
Прядеин уточнил, что в год в Свердловской области в гостиницах на ночь остаются около 4,5 млн раз. Таким образом, при заполняемости гостиниц на 80% и взимании с туристов всего по 100 рублей за ночь, в казну поступит 450 млн рублей.
При этом чиновник советует учесть степень готовности к нововведениям гостиничного бизнеса.
Ранее Ксения Собчак предложила направить сборы с турналога на зимнюю уборку Екатеринбурга.