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Posted 7 ноября, 13:27

Published 7 ноября, 13:27

Modified 7 ноября, 13:29

Updated 7 ноября, 13:29

Власти подсчитали, сколько заработают на турналоге в Екатеринбурге

Власти подсчитали, сколько заработают на турналоге в Екатеринбурге

7 ноября 2024, 13:27
Фото: 1MI.
Власти Екатеринбурга подсчитали, что заработают на турналоге 450 млн рублей в год.

Такие цифры привел руководитель департамента экономики Алексей Прядеин в эфире «Четвертого канала».

Прядеин уточнил, что в год в Свердловской области в гостиницах на ночь остаются около 4,5 млн раз. Таким образом, при заполняемости гостиниц на 80% и взимании с туристов всего по 100 рублей за ночь, в казну поступит 450 млн рублей.

При этом чиновник советует учесть степень готовности к нововведениям гостиничного бизнеса.

Ранее Ксения Собчак предложила направить сборы с турналога на зимнюю уборку Екатеринбурга.

Жителей Екатеринбурга планируется освободить от турналога в своем городе
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#Екатерина Смирнова#Общество#Налог#Туризм#Екатеринбург#Внутренний туризм#Туристический налог
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