Власти подсчитали, сколько заработают на турналоге в Екатеринбурге

Прядеин уточнил, что в год в Свердловской области в гостиницах на ночь остаются около 4,5 млн раз. Таким образом, при заполняемости гостиниц на 80% и взимании с туристов всего по 100 рублей за ночь, в казну поступит 450 млн рублей.