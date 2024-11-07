tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 12:48

Published 7 ноября, 12:48

Modified 7 ноября, 12:50

Updated 7 ноября, 12:50

Эксперт Жукова рассказала, как приготовить влажные салфетки своими руками

Влажные салфетки для уборки делаю сама: очищают абсолютно все и стоят копейки

7 ноября 2024, 12:48
Фото: Photo by Diana Polekhina on Unsplash.

Эксперт Жукова рассказала, как приготовить влажные салфетки своими руками

Сюжет
Дом и сад
Если вы хотите иметь под рукой салфетки, которыми в любой момент можно отчистить любую грязь и с любой поверхности, попробуйте приготовить их своими руками. Все удовольствие обойдется вам в сущие гроши, а эффект будет потрясающим.

Если вы хотите сократить использование бытовой химии или просто сэкономить, то влажные салфетки, сделанные своими руками, спасут ситуацию. Эксперт по домоводству Марина Жукова предлагает простой способ сделать их самостоятельно.

Химией в доме больше не пахнет, а пол сияет: как безопасно вымыть ламинат и линолеум
Узнать подробнее

Для этого блогер в больших количествах покупает многоразовые тканевые салфетки в рулонах. В дискаунтерах одну упаковку можно купить всего за 69 рублей. Длинный рулон необходимо разрезать пополам, а затем вынуть картонную втулку. Половинки нужно положить в зип-пакеты — их также можно приобрести в хозяйственных магазинах. У вас получится импровизированная упаковка с салфетками, из которой их очень удобно вынимать.

Далее готовим специальный чистящий состав. Для этого нам понадобятся 100 миллилитров любой мицеллярной воды и примерно три столовые ложки нашатырного спирта. Раствор необходимо аккуратно перелить в салфетки — они должны полностью пропитаться.

Самодельные влажные салфетки справятся с любым загрязнениемСамодельные влажные салфетки справятся с любым загрязнением
Самодельные влажные салфетки справятся с любым загрязнением. Фото: Photo by Maria Kozyr on Unsplash
Отрываю две салфетки и чищу ими абсолютно все: замшу, нубук, сумки, обувь, перчатки. Эти салфетки легко очищают любые залоснившиеся участки на куртках. С их помощью легко поддерживать чистоту на кухне. Мою ими плиту, стекло плиты, столешницу, кухонные фасады начинают блестеть. Одним словом, все, к чему прикасаются эти салфетки, становится идеально чистым, — уверяет Марина Жукова.

Во влажные салфетки также можно добавить 15-20 капель эфирного масла с любимым ароматом — вы можете экспериментировать с различными эфирными маслами для получения различных ароматов и эффектов.

Храните влажные салфетки в прохладном и сухом месте и делайте небольшое количество за один раз, чтобы они не высохли или не стали местом для размножения бактерий.

Ранее эксперты рассказали, как навсегда забыть о «плачущих» окнах в доме.

Рассадник микробов на вашей кухне: как часто нужно менять губку для мытья посуды
Узнать подробнее
Читайте также:
Решетка на плите больше не будет пачкать руки: отмываем ее от грязи и липкого налетаВсю химию отправила в помойку: дом теперь убираю только этим волшебным агрегатомСплошная головная боль: 5 причин отказаться от жалюзи в квартире
#Дарья Бобровицкая#Россия#Безопасность#Уборка#Дом#Экономия#Химия#Ароматерапия#Дом и сад#КЦ#Домоводство#Влажные салфетки#Мицеллярная вода#Нашатырный спирт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика