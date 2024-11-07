Влажные салфетки для уборки делаю сама: очищают абсолютно все и стоят копейки

Posted 7 ноября, 12:48
Published 7 ноября, 12:48
Modified 7 ноября, 12:50
Updated 7 ноября, 12:50
Если вы хотите сократить использование бытовой химии или просто сэкономить, то влажные салфетки, сделанные своими руками, спасут ситуацию. Эксперт по домоводству Марина Жукова предлагает простой способ сделать их самостоятельно.
Для этого блогер в больших количествах покупает многоразовые тканевые салфетки в рулонах. В дискаунтерах одну упаковку можно купить всего за 69 рублей. Длинный рулон необходимо разрезать пополам, а затем вынуть картонную втулку. Половинки нужно положить в зип-пакеты — их также можно приобрести в хозяйственных магазинах. У вас получится импровизированная упаковка с салфетками, из которой их очень удобно вынимать.
Далее готовим специальный чистящий состав. Для этого нам понадобятся 100 миллилитров любой мицеллярной воды и примерно три столовые ложки нашатырного спирта. Раствор необходимо аккуратно перелить в салфетки — они должны полностью пропитаться.
Отрываю две салфетки и чищу ими абсолютно все: замшу, нубук, сумки, обувь, перчатки. Эти салфетки легко очищают любые залоснившиеся участки на куртках. С их помощью легко поддерживать чистоту на кухне. Мою ими плиту, стекло плиты, столешницу, кухонные фасады начинают блестеть. Одним словом, все, к чему прикасаются эти салфетки, становится идеально чистым, — уверяет Марина Жукова.
Во влажные салфетки также можно добавить 15-20 капель эфирного масла с любимым ароматом — вы можете экспериментировать с различными эфирными маслами для получения различных ароматов и эффектов.
Храните влажные салфетки в прохладном и сухом месте и делайте небольшое количество за один раз, чтобы они не высохли или не стали местом для размножения бактерий.
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