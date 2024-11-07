Влажные салфетки для уборки делаю сама: очищают абсолютно все и стоят копейки

Для этого блогер в больших количествах покупает многоразовые тканевые салфетки в рулонах. В дискаунтерах одну упаковку можно купить всего за 69 рублей. Длинный рулон необходимо разрезать пополам, а затем вынуть картонную втулку. Половинки нужно положить в зип-пакеты — их также можно приобрести в хозяйственных магазинах. У вас получится импровизированная упаковка с салфетками, из которой их очень удобно вынимать.