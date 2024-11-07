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Posted 7 ноября, 09:48

Published 7 ноября, 09:48

Modified 7 ноября, 09:50

Updated 7 ноября, 09:50

Водитель грузовика съехал в кювет на трассе в Свердловской области

Водитель грузовика съехал в кювет на трассе в Свердловской области

7 ноября 2024, 09:48
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Грузовая машина съехала в кювет на трассе Екатеринбург — Серов. ДТП случилось 7 ноября 2024 года.

Водитель транспортного средства, ехавший по искривленной дороге, не справился с управлением. Из-за этого грузовик угодил в кювет, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

В результате ЧП никто не пострадал. Автоинспекторы проводят проверку. В связи с произошедшим на дорожном участке на некоторое время ограничено транспортное движение.

Напомним, 4 ноября 2024 года грузовик оказался в кювете на автодороге под Карпинском.

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