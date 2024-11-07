Водитель грузовика съехал в кювет на трассе в Свердловской области

Posted 7 ноября, 09:48
Published 7 ноября, 09:48
Modified 7 ноября, 09:50
Updated 7 ноября, 09:50
Водитель транспортного средства, ехавший по искривленной дороге, не справился с управлением. Из-за этого грузовик угодил в кювет, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
В результате ЧП никто не пострадал. Автоинспекторы проводят проверку. В связи с произошедшим на дорожном участке на некоторое время ограничено транспортное движение.
Напомним, 4 ноября 2024 года грузовик оказался в кювете на автодороге под Карпинском.