Якушев: ЕР обновляет систему взаимодействия со сторонниками

Posted 7 ноября, 12:50
Published 7 ноября, 12:50
Modified 7 ноября, 12:50
Updated 7 ноября, 12:50
Основной целью встречи стало обновление механизма взаимодействия с исполнительными органами партии и обсуждение роли сторонников в партийном строительстве и предвыборных процессах.
На пленарном заседании выступил врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев. Он подчеркнул важность института сторонников, указав, что именно с него начинается путь каждого члена партии. По его словам, институт нуждается в обновлении, чтобы более четко обозначить задачи «на земле». Об этом пишет mkset.ru.
Основные направления работы института сторонников включают поддержку участников СВО и их семей, в том числе законодательные инициативы. Обладая большинством в Государственной думе, ЕР активно продвигает предложения, поступающие от сторонников на местах.
Партия также уделяет внимание развитию экономики страны в условиях санкционного давления. Якушев отметил, что ЕР будет способствовать предоставлению финансовой помощи некоммерческим организациям. Он поддержал предложения сторонников о создании мобильных мастерских для протезирования и спортивной реабилитации, а также о развитии школьного курса «Основы безопасности и защиты Родины». Эти меры направлены на поддержку участников СВО и будут реализованы совместно с Министерством просвещения РФ.
На семинаре обсуждалась возможность сокращения срока пребывания в статусе сторонника перед вступлением в партию. Якушев предложил ввести четкие критерии для получения членства, избежав автоматического приема после полугодичного периода.
По итогам встречи Якушев отметил, что подобные мероприятия ранее проводились с первичными отделениями партии и руководителями региональных исполкомов в рамках подготовки к федеральной кампании 2026 года, сообщает официальный сайт партии ER.RU.