Якушев: ЕР обновляет систему взаимодействия со сторонниками

Партия также уделяет внимание развитию экономики страны в условиях санкционного давления. Якушев отметил, что ЕР будет способствовать предоставлению финансовой помощи некоммерческим организациям. Он поддержал предложения сторонников о создании мобильных мастерских для протезирования и спортивной реабилитации, а также о развитии школьного курса «Основы безопасности и защиты Родины». Эти меры направлены на поддержку участников СВО и будут реализованы совместно с Министерством просвещения РФ.