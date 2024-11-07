Ждала из армии, а теперь он в коме: как обычный вечер стал трагедией в Нижнем Тагиле

Друзья часто проводят вечера вместе, особенно когда речь идет о выходных. В ночь с 1 на 2 ноября компания друзей, в том числе Илья, который в итоге и пострадал, решила отдохнуть в популярном ночном заведении Нижнего Тагила — в клубе «Огни Востока». Вечеринка шла своим чередом: музыка, танцы, общение с новыми людьми. Однако под утро ситуация изменилась кардинально.