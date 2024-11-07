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Posted 7 ноября, 11:58

Published 7 ноября, 11:58

Modified 7 ноября, 12:01

Updated 7 ноября, 12:01

Мужчина впал в кому после драки в ночном клубе Нижнего Тагила

Ждала из армии, а теперь он в коме: как обычный вечер стал трагедией в Нижнем Тагиле

7 ноября 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney.

Мужчина впал в кому после драки в ночном клубе Нижнего Тагила

Ночь с 1 на 2 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле стала для одного парня, который только вернулся из армии, роковой. Обычный поход в ночной клуб «Огни Востока» закончился серьезным конфликтом, который привел к тяжелым последствиям. Что произошло той ночью? Почему безобидный вечер превратился в драму?

Что случилось в ту ночь?

Друзья часто проводят вечера вместе, особенно когда речь идет о выходных. В ночь с 1 на 2 ноября компания друзей, в том числе Илья, который в итоге и пострадал, решила отдохнуть в популярном ночном заведении Нижнего Тагила — в клубе «Огни Востока». Вечеринка шла своим чередом: музыка, танцы, общение с новыми людьми. Однако под утро ситуация изменилась кардинально.

Конфликт возник внезапно. По словам очевидцев, причиной стало поведение брата Ильи, пострадавшего молодого человека. Якобы он оскорбил девушку, присутствующую в клубе. Один из парней, видимо, решил защитить ее честь и вмешался в ситуацию. Очевидцы утверждают, что дело дошло до физического столкновения: парень ударил Илью по лицу, после чего тот упал.

Сказали, что он вроде как оскорбил какую-то девушку. Причем они сказали, что ему тот парень дал пощечину и брат просто упал, но я что-то не верю, — рассказала редакции TagilCity.ru Снежана, сестра впавшего в кому юноши.

Однако версия событий, представленная свидетелями, кажется несколько сомнительной. На видеозаписях, сделанных камерами наблюдения клуба, видно, что Илья вел себя спокойно и дружелюбно. Он выглядел расслабленным и никоим образом не провоцировал окружающих.

Я просмотрела записи камер видеонаблюдения, предоставленные клубом. На них видно, как Илья общается с другими посетителями заведения. Его поведение не вызывает никаких подозрений: он улыбается, шутит, ведет себя вежливо. Когда начинается сам конфликт, на камерах не видно. Но даже на том, что есть, заметно, что люди вокруг начинают паниковать и разбегаются в разные стороны, — уточняет Снежана.
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Тем не менее, несмотря на сомнения в правдивости изложенной версии, конфликт действительно произошел. Последствия оказались серьезными: состояние Ильи ухудшилось настолько, что он впал в кому.

Посмотрела видео

После инцидента, когда охрана попыталась выяснить обстоятельства произошедшего, девушка, которая предположительно была объектом оскорблений, сама начала проявлять агрессию. Она бросилась на охранников, видимо пытаясь объяснить свою версию событий.

К сожалению, видео, которое я видела, является конфиденциальным материалом, и я не имею права распространять его публично. Однако оно позволяет сделать вывод, что события развивались далеко не так, как их представляют некоторые свидетели, — прокомментировала этот момент корреспонденту TagilCity.ru Снежана, сестра Ильи.

Последствия

Сейчас Илья находится в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное. Анализы постепенно улучшаются. Переливание крови — одна из процедур, которую планируют провести в ближайшее время. Семья надеется на лучшее и верит, что скоро он придет в сознание.

По информации источника, один из участников конфликта задержан. Проводятся следственные мероприятия. Редакция TagilCity.ru сделала запрос в пресс-службу полиции Нижнего Тагила. Обновим информацию, как станут известны подробности.

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