Женщине в Ревде назначили обязательные работы за неуплату алиментов

Posted 7 ноября, 08:48
Published 7 ноября, 08:48
Modified 7 ноября, 08:50
Updated 7 ноября, 08:50
Некоторое время назад женщину лишили родительских прав. При этом она обязана выплачивать своим детям алименты до их 18 лет. Однако свердловчанка деньги не платила, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Сначала в отношении горожанки возбудили исполнительное производство. Суд обязал ее официально устроиться на работу и выплатить образовавшийся долг. Женщина эти обязательства не выполнила. Тогда ее привлекли сначала к административной, а затем к уголовной ответственности.
Несмотря на угрозу лишения свободы горожанка все равно не платила детям деньги. Кроме того, она пыталась скрыться от госорганов, из-за чего ее объявляли в розыск. Суд ее приговорил к семи месяцам принудительных работ с удержанием 10 процентов заработка.
Напомним, мужчина в Свердловской области выплатил ребенку долг по алиментам в размере двух миллионов рублей из-за угрозы уголовной ответственности.