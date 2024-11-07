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Posted 7 ноября, 08:48

Published 7 ноября, 08:48

Modified 7 ноября, 08:50

Updated 7 ноября, 08:50

Женщине в Ревде назначили обязательные работы за неуплату алиментов

Женщине в Ревде назначили обязательные работы за неуплату алиментов

7 ноября 2024, 08:48
Фото: 1MI.
В Ревде местной жительнице назначили семь месяцев принудительных работ за неуплату алиментов, долг по которым составил более 2,4 миллиона рублей.

Некоторое время назад женщину лишили родительских прав. При этом она обязана выплачивать своим детям алименты до их 18 лет. Однако свердловчанка деньги не платила, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сначала в отношении горожанки возбудили исполнительное производство. Суд обязал ее официально устроиться на работу и выплатить образовавшийся долг. Женщина эти обязательства не выполнила. Тогда ее привлекли сначала к административной, а затем к уголовной ответственности.

Несмотря на угрозу лишения свободы горожанка все равно не платила детям деньги. Кроме того, она пыталась скрыться от госорганов, из-за чего ее объявляли в розыск. Суд ее приговорил к семи месяцам принудительных работ с удержанием 10 процентов заработка.

Напомним, мужчина в Свердловской области выплатил ребенку долг по алиментам в размере двух миллионов рублей из-за угрозы уголовной ответственности.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Суд#Деньги#Ревда#Долг#Уголовная ответственность#Алименты#Екатеринбург#Принудительные работы
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