Женщине в Ревде назначили обязательные работы за неуплату алиментов

Сначала в отношении горожанки возбудили исполнительное производство. Суд обязал ее официально устроиться на работу и выплатить образовавшийся долг. Женщина эти обязательства не выполнила. Тогда ее привлекли сначала к административной, а затем к уголовной ответственности.