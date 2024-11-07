Житель Екатеринбурга пытался незаконно провезти из Кыргызстана сигареты на 36 млн

Posted 7 ноября, 10:26
Published 7 ноября, 10:26
Modified 7 ноября, 10:28
Updated 7 ноября, 10:28
Для хранения табачной продукции екатеринбуржец арендовал склад. Сотрудники таможни, отследив поставку, изъяли 230 тысяч пачек сигарет, пишет «КП-Екатеринбург».
Выяснилось, что на сигаретах не было маркировки, а также отсутствовали акцизные марки. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф до миллиона рублей или тюремное заключение до пяти лет.
Напомним, девушка пыталась провезти в Екатеринбург материалы для бьюти-процедур, не задекларировав их.