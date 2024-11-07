tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 10:26

Published 7 ноября, 10:26

Modified 7 ноября, 10:28

Updated 7 ноября, 10:28

Житель Екатеринбурга пытался незаконно провезти из Кыргызстана сигареты на 36 млн

Житель Екатеринбурга пытался незаконно провезти из Кыргызстана сигареты на 36 млн

7 ноября 2024, 10:26
Фото: 1MI.
Таможенники в Екатеринбурге задержали местного жителя, который пытался незаконно провезти сигареты из Кыргызстана.

Для хранения табачной продукции екатеринбуржец арендовал склад. Сотрудники таможни, отследив поставку, изъяли 230 тысяч пачек сигарет, пишет «КП-Екатеринбург».

Выяснилось, что на сигаретах не было маркировки, а также отсутствовали акцизные марки. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф до миллиона рублей или тюремное заключение до пяти лет.

Напомним, девушка пыталась провезти в Екатеринбург материалы для бьюти-процедур, не задекларировав их.

Три иностранца пытались провезти в Екатеринбург 4 килограмма табака для кальяна
Узнать подробнее
Читайте также:
Предприниматель в Серове продавал сигареты с нарушениямиРемонт дороги в Нижнем Тагиле, снежный фоторепортаж и нефродиспансер на набережнойЕкатеринбуржца задержали за порнографические ролики с 14-летним подростком
#Елизавета Зиборова#Общество#Уголовное дело#Таможня#Сигареты#Склад#18+#Екатеринбург#Кыргызстан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика