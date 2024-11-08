40-летний мужчина в легкой куртке пропал в Нижнем Тагиле

Posted 8 ноября, 16:31
Published 8 ноября, 16:31
Modified 8 ноября, 16:33
Updated 8 ноября, 16:33
Евгений Глухих в момент пропажи был одет в легкую серую куртку с белой и красной полосками, черный костюм «Адидас» и шапку горчичного оттенка, сообщает в соцсетях поисковый отряд «Феникс» Нижнего Тагила.
Мужчина постоянно проживает в поселке Баранчинский города Кушвы. Приметы: голубые глаза и русые волосы, рост 170 сантиметров.
В конце октября нашли мертвым 28-летнего мужчина из поселка Совхозный, который пропал еще в июне.