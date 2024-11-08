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Posted 8 ноября, 16:31

Published 8 ноября, 16:31

Modified 8 ноября, 16:33

Updated 8 ноября, 16:33

В Тагиле ищут 40-летнего мужчину в шапке горчичного цвета

40-летний мужчина в легкой куртке пропал в Нижнем Тагиле

8 ноября 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney.

В Тагиле ищут 40-летнего мужчину в шапке горчичного цвета

Волонтеры-поисковики в Нижнем Тагиле ищут пропавшего 40-летнего мужчину, которого никто не видел со 2 ноября.

Евгений Глухих в момент пропажи был одет в легкую серую куртку с белой и красной полосками, черный костюм «Адидас» и шапку горчичного оттенка, сообщает в соцсетях поисковый отряд «Феникс» Нижнего Тагила.

Фото: поисковый отряд «Феникс» Нижнего Тагила

Мужчина постоянно проживает в поселке Баранчинский города Кушвы. Приметы: голубые глаза и русые волосы, рост 170 сантиметров.

В конце октября нашли мертвым 28-летнего мужчина из поселка Совхозный, который пропал еще в июне.

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