Девять рабочих застряли в лесу под Нижним Тагилом

Posted 8 ноября, 08:41
Published 8 ноября, 08:41
Modified 8 ноября, 08:43
Updated 8 ноября, 08:43
Рабочие расчищали просеку ЛЭП и в какой-то момент обе их машины застряли в снегу. Выехать самостоятельно у них не получалось, сообщает «Телекон».
Тогда они позвонили в отряды «Заря Урал — помощь на дорогах» и «Скорпион», а также в полицию. Спустя несколько час бригаду спасли с помощью лебедки, которой вытягивали по очереди машины.
Напомним, пожарные в Качканаре спасли из горящего дома нескольких жильцов. Пострадавших нет.