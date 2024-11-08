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Posted 8 ноября, 08:41

Published 8 ноября, 08:41

Modified 8 ноября, 08:43

Updated 8 ноября, 08:43

Девять рабочих застряли в лесу под Нижним Тагилом

Девять рабочих застряли в лесу под Нижним Тагилом

8 ноября 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney.
В лесу под Нижним Тагилом в районе ЛЭП не могла выбраться бригада из девяти человек. Они застряли между Леневским водохранилищем и Черноисточинском вечером 6 ноября 2024 года.

Рабочие расчищали просеку ЛЭП и в какой-то момент обе их машины застряли в снегу. Выехать самостоятельно у них не получалось, сообщает «Телекон».

Тогда они позвонили в отряды «Заря Урал — помощь на дорогах» и «Скорпион», а также в полицию. Спустя несколько час бригаду спасли с помощью лебедки, которой вытягивали по очереди машины.

Напомним, пожарные в Качканаре спасли из горящего дома нескольких жильцов. Пострадавших нет.

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