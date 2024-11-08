Эксперты «Домклик» отметили снижение цен на краткосрочную аренду после пика туризма

Статус лидеров по частоте бронирований среди внутренних направлений туризма по-прежнему сохраняют столица РФ, Санкт-Петербург и Казань, где к осени цены снизились. Аренда жилья в Москве подешевела на 8%, а в Петербурге и в Казани — на 20 и 28% соответственно. Согласно информации, озвученной директором дивизиона «Домклик» Сбера Алексеем Лейпи, для рынка краткосрочной аренды жилья в упомянутых трех активных мегаполисах характерна выраженная сезонность. В июле ввиду достижения пиковых значений спроса жилье может подорожать на 30%. В то же время стоимость посуточной аренды может увеличиться и перед Новым годом, причем еще более резко.