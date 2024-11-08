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Posted 8 ноября, 08:31

Published 8 ноября, 08:31

Modified 8 ноября, 08:31

Updated 8 ноября, 08:31

Эксперты «Домклик» отметили снижение цен на краткосрочную аренду после пика туризма

Эксперты «Домклик» отметили снижение цен на краткосрочную аренду после пика туризма

8 ноября 2024, 08:31
Фото: 1MI.
По информации сервиса краткосрочной аренды жилья «Домклик24», текущей осенью средняя по России стоимость аренды квартир составила порядка 3,5 тысячи рублей.
Фото: «Домклик»

Специалисты аналитической службы «Домклик» сообщают, что аренда жилья в российских городах осенью подешевела примерно на 10% относительно цен, установившихся в период летнего роста туристического потока, пишет newsnn.ru.

«На июль приходится пик туризма, и собственники склонны завышать цену предложения», — описали в «Домклик» ситуацию с разницей стоимости аренды с июля по октябрь этого года.

Проанализировав квартальную динамику, специалисты «Домклик» выявили неравномерность изменения цен на краткосрочную аренду на территории России. В частности, в Краснодаре осенью отмечается повышение стоимости аренды жилья на 15% в сравнении с серединой лета, что обусловлено продолжением бархатного сезона и сохранением интенсивности турпотока в южных регионах нашей страны.

И в Ростове-на-Дону, и в Красноярске в середине осени цены на аренду выросли на 4%. Менее значительное повышение цен — на 2% — было зафиксировано в Калининграде. Согласно заявлениям аналитиков, рынок в этих городах окончательно не сформирован, и поэтому в условиях колебаний усредненных цен его тренды бывает сложно спрогнозировать.

Статус лидеров по частоте бронирований среди внутренних направлений туризма по-прежнему сохраняют столица РФ, Санкт-Петербург и Казань, где к осени цены снизились. Аренда жилья в Москве подешевела на 8%, а в Петербурге и в Казани — на 20 и 28% соответственно. Согласно информации, озвученной директором дивизиона «Домклик» Сбера Алексеем Лейпи, для рынка краткосрочной аренды жилья в упомянутых трех активных мегаполисах характерна выраженная сезонность. В июле ввиду достижения пиковых значений спроса жилье может подорожать на 30%. В то же время стоимость посуточной аренды может увеличиться и перед Новым годом, причем еще более резко.

Ранее в «Домклик» презентовали и другие данные исследований о состоянии рынка краткосрочной аренды в Российской Федерации. В частности, были опубликованы данные исследований о городах, пользующихся у туристов наибольшей популярностью, и о стоимости посуточной аренды.

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