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Posted 8 ноября, 16:06

Published 8 ноября, 16:06

Modified 8 ноября, 16:06

Updated 8 ноября, 16:06

Эксперты рассказали, как не разориться в «черную пятницу»

8 ноября 2024, 16:06
Как не потратить весь семейный бюджет и не залезть в долги на ноябрьских онлайн- и оффлайн-распродажах, рассказали эксперты.

Первое, что нужно сделать — составить список покупок, при этом каждый пункт описать максимально подробно, пишет sibdepo.ru.

Нужно проверить «корзину» перед финальным оформлением заказа, так как нередки случаи, когда люди по ошибке оплачивают всю корзину целиком, даже если там были товары, которые они отложили «на всякий случай».

Нужно сравнивать цены в розничном ритейле и на маркетплейсах, сравнивать отзывы на товар, ограничить лимит на карте, с которой оплачиваются покупки, а также выбирать только действительно нужные товары.

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