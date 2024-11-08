Эксперты рассказали, как не разориться в «черную пятницу»

Posted 8 ноября, 16:06
Published 8 ноября, 16:06
Modified 8 ноября, 16:06
Updated 8 ноября, 16:06
Первое, что нужно сделать — составить список покупок, при этом каждый пункт описать максимально подробно, пишет sibdepo.ru.
Нужно проверить «корзину» перед финальным оформлением заказа, так как нередки случаи, когда люди по ошибке оплачивают всю корзину целиком, даже если там были товары, которые они отложили «на всякий случай».
Нужно сравнивать цены в розничном ритейле и на маркетплейсах, сравнивать отзывы на товар, ограничить лимит на карте, с которой оплачиваются покупки, а также выбирать только действительно нужные товары.