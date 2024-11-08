tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 11:46

Published 8 ноября, 11:46

Modified 8 ноября, 11:48

Updated 8 ноября, 11:48

Формальдегид и сероводород превысили норму в Нижнем Тагиле 6 ноября

Формальдегид и сероводород превысили норму в Нижнем Тагиле 6 ноября

8 ноября 2024, 11:46
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Выбросы
6 ноября жители Нижнего Тагила страдали сразу от двух веществ-загрязнителей — сероводорода и формальдегида.

Данные о замерах опубликовало «Уральское УГМС». Судя по сводке, 6 ноября сероводород был превышен несколько раз на Тагилстрое, максимальная концентрация составила 1,3 ПДК в вечернее время. Ранее сероводород ловили 2 ноября.

Формальдегид превысил нормативы в 1,5 раза. Это произошло на Сухоложском поселке днем — в 13:30 часов.

Сероводород превысил нормативы в Нижнем Тагиле 2 ноября
Узнать подробнее

Добавим, что в октябре в Нижнем Тагиле вещества-загрязнители фиксировались в течение шести дней. Это были оксид азота и оксид углерода, он же — угарный газ. Самым пострадавший от выбросов микрорайоном стал Красный Камень.

Почти неделю октября жители Нижнего Тагила дышали угарным газом и оксидом азота
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги недели: черный дым, мусорные полигоны, экоконкурс и режим НМУИтоги недели: густой дым с ЕВРАЗ НТМК, оксид азота и экологические уроки«Адок сегодня»: жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы ЕВРАЗ НТМК 2 октября
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Нарушение#Качество#Выбросы#Екатеринбург#Сероводород#Качество воздуха#Формальдегид
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика