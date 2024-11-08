Формальдегид и сероводород превысили норму в Нижнем Тагиле 6 ноября

Posted 8 ноября, 11:46
Published 8 ноября, 11:46
Modified 8 ноября, 11:48
Updated 8 ноября, 11:48
Данные о замерах опубликовало «Уральское УГМС». Судя по сводке, 6 ноября сероводород был превышен несколько раз на Тагилстрое, максимальная концентрация составила 1,3 ПДК в вечернее время. Ранее сероводород ловили 2 ноября.
Формальдегид превысил нормативы в 1,5 раза. Это произошло на Сухоложском поселке днем — в 13:30 часов.
Добавим, что в октябре в Нижнем Тагиле вещества-загрязнители фиксировались в течение шести дней. Это были оксид азота и оксид углерода, он же — угарный газ. Самым пострадавший от выбросов микрорайоном стал Красный Камень.